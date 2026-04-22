Tino Asprilla hizo polémica publicación sobre Iván Cepeda y lanzó mensaje a los colombianos: “Jardineros de cementerio”

Falta cada vez menos para el 31 de mayo y que se celebren las elecciones presidenciales en Colombia, en las que se elegirá el reemplazo del presidente Gustavo Petro. No obstante, todo apunta, según las encuestas, que está casi asegurada una segunda vuelta.

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Con el pasar de los días, son varias las figuras públicas que han expresado de manera clara su apoyo, mientras que otros también han señalado por quién no votarían nunca.

Uno de los que sentó su posición fue el Faustino Asprilla, recordado futbolista que brilló con la Selección Colombia y con el Newcastle, entre otros equipos.

Recientemente, el exdeportista, quien hoy en día trabaja como panelista en la cadena ESPN, desató controversia por una publicación que hizo en contra de Iván Cepeda, el candidato del petrismo.

A través de su cuenta de X, en la que tiene más de 700 mil seguidores, el exjugador de fútbol publicó dos fotografías: una Cepeda con llamas en sus ojos y otra de una portada de un video de SEMANA en el que un invitado expresó: “Petro y Cepeda son muy parecidos”.

Pero lo que ha ocasionado más polémica fue el mensaje con el que Asprilla acompañó la publicación, ya que escribió: “Hay candidatos que siembran futuro y otros que parecen jardineros de cementerio, todo lo dejan parejito y enterrado”.

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Además, aprovechó el trino para enviarle un mensaje a los ciudadanos de cara a lo que serán los comicios del próximo mes de mayo. “Colombianos firmes, arrepentidos e indecisos hagamos todos equipo y salvemos a Colombia de estos enterradores”, escribió.

La publicación por supuesto que no sentó para nada bien en algunos sectores que han mostrado su apoyo al también senador, por lo que las reacciones no se hicieron esperar y le llovieron muchas críticas al exfutbolista del Parma de Italia.

Tino Asprilla fue figura en su paso por Newcastle Foto: Getty Images

Sin embargo, hubo otras personas que defendieron a Asprilla y compartieron lo dicho por él, dejando en evidencia, una vez más, la polarización de cara a las elecciones presidenciales.