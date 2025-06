Vaneza Peláez reapareció en TV y abrió su corazón tras fuerte escándalo judicial de su exesposo: “Me levantaba a apagar incendios”

View this post on Instagram

No obstante, recientemente, Vaneza Peláez reapareció en televisión y concedió una charla a La Red , donde no dudó en recordar cómo esta situación la marcó y le dio un giro a su realidad, sobrellevando un dolor muy profundo en aquel entonces.

“He tenido muchos aprendizajes. Decidí cerrar ciclos, simplemente miro al pasado y digo: ‘Wow, te felicito Vaneza, qué mujer en la que te has convertido’. Hay cosas de las que ni siquiera quiero hablar, que no quiero recordar porque no es necesario. No quiero hablar desde mis heridas o de la víctima, sino de la mujer que quedó, la que soy hoy ”, dijo al inicio.

“Yo no me puedo arrepentir de nada. Yo agradezco a Dios por todo lo que viví, por más doloroso que haya sido, porque me dejó lo más lindo, que son mis hijas. Siempre he sido reservada con el tema de mi familia, es mi tesoro principal. En un momento lloré tanto que dije ‘se acabaron las lágrimas en mi vida. No tengo de dónde salgan más lágrimas’”, agregó.