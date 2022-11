Video | A Maia se le olvidó oprimir el botón y eliminó a concursante de La descarga: “Me siento como un trapero”

La presentación de la artista Aravoz, quien subió al tocadiscos de La descarga para imitar a Natalia Jiménez, estuvo marcada por la emoción y por un error de los jurados que se demoraron en tomar una decisión y perjudicaron a la cantante que finalmente fue eliminada.

Aracelis, como es su verdadero nombre, comenzó cantándole a Marbelle, quien se demoró en oprimir el botón casi dos minutos, dejando a los otros jurados tan solo 36 segundos para escuchar a la cantante y darle su aprobación.

El siguiente fue Gusi, quien actuó más rápido y la última fue Maia, quien con 22 segundos para dar su visto bueno, se dejó llevar por la presentación y se olvidó de oprimir el botón que la hacía llegar a donde Santiago Cruz.

Cuando el cronómetro marcó el fin de la presentación y se le indicó a Aracelis que estaba eliminada, Maia fue la primera en reaccionar. “No sabía que terminaba, yo estaba feliz oyendo”, dijo la barranquillera, con risa nerviosa y visiblemente apenada.

Sus compañeros se rieron y Santiago Cruz le explicó a la producción que su compañera había oprimido el botón en la última nota; sin embargo, no hubo nada que hacer para Aravoz.

En ese momento los jurados comenzaron a hablar con la participante y nuevamente Maia tomó la vocería para explicar su decisión y decir por qué no oprimió el botón más rápido.

“Sé que hundí el botón tarde, pero también sé por qué lo hundí. Yo estuve muy insegura, no lo tenía claro, porque sé que está pasando lo de ‘Natalia Jiménez’, pero a veces oía unas impostaciones en la voz que no me gustaban, que sentía que no eran necesarias”, dijo la intérprete de Niña bonita.

Luego le pidió a Aravoz que cantara siendo ella misma y dejando de lado su papel como imitadora. “Yo quisiera, si me permiten, oír algo tuyo para saber cómo cantas si no eres ‘Natalia Jiménez’”, fue la petición de Maia a la que accedió participante.

“Debo decir que nos hemos sabido equivocar”, dijo la jurado que seguía apenada con la concursante. “Yo me voy a disculpar; no ha debido ser así. Perdóname, no sé qué pasó, se demoraron mucho y me parece una injusticia; Y sí, bueno, está bien, es responsabilidad mía. Lo lamento”, le confesó la barranquillera a Aravoz.

Marbelle también asumió en algo su responsabilidad y explicó que al alejarse de su personaje, la concursante lo hizo mucho mejor. “Hay mucho más por dar que un personaje y esa era mi duda, obviamente ya no es el momento de decirlo, pero mis respetos, hermosa”, dijo la reina de la tecnocarrilera. “Es el primer participante con el que me siento mal”, agregó.

En ese momento, Maia volvió a intervenir: “Pregúntame a mí. Yo me siento como un trapero. [...] Pero es que te demoraste mucho”, le dijo la barranquillera a la caleña, para dar paso a la siguiente participación.

Indio Harin, el participante que se perfila como ganador

El Indio Harin fue el último en presentarse durante el primer capítulo del programa y lo hizo por todo lo alto. Apenas llegó al escenario, varios televidentes empezaron a reaccionar en redes sociales al recordar que había participado en la primera temporada de A Otro Nivel en el 2016, pero se vio obligado a retirarse porque le dio apendicitis.

En su audición interpretó El cóndor pasa de D. Marucha, L. Dávila y M. Ruiz. Fueron suficientes apenas diez segundos para convencer a los cuatro mentores del concurso. “Yo quiero pedirte disculpas por no dejarte cantar lo suficiente, pero hay momentos que no se necesitan”, comentó Santiago Cruz al instante de ser seleccionado.

Luego, los cantantes le dieron paso para que continuara con su presentación mientras reflejaban su alegría con aplausos, algunos gestos de emoción y hasta lágrimas por lo conmovidos que estaban con su espectáculo.