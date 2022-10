Video: Daniela Tapia terminó nadando con un tiburón sin darse cuenta

Después de terminar su trabajo en la serie Leandro Díaz, donde interpretó a Magdalena, el primer amor del juglar, la actriz Daniela Tapia se permitió unos días de vacaciones para descansar de las largas jornadas de grabaciones en La Guajira y parte de la Costa Caribe colombiana.

Como cualquier persona feliz de estar en el mar, la actriz se metió a nadar en las aguas cristalinas del caribe cuando de repente su acompañante le avisó que se quedara quieta, porque tenía un acompañante inesperado y de mucho cuidado. Se trataba de una cría de tiburón, que nadó a pocos centímetros de la actriz, quien se quedó petrificada mientras el animal hacía su recorrido por la playa.

“¿Y qué hago?”, fue lo único que atinó a decir Daniela cuando en efecto vio al animal pasando al frente suyo. Sin embargo, la actriz supo estar a la altura del momento y dejó quieto al animal, pues aunque los tiburones son una especie depredadora del mar, también son animales inofensivos si no se les molesta y rara vez atacan a humanos sin razón alguna.

“😬 si me pasa a mí me muero 😱”, “¿Y qué hago? 😂😂😂 correrrrrr esoooo 😂😂😂”, “quiero tu calmaaaaaa 😮😂”, “mi grito se hubiese oído en otra galaxia y después me infarto 😨😨😨😨”, “joder, y te lo dicen como si fuera un caballito de mar 😂” y “muchacha yo hubiese salido de ahí corriendo” son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en la publicación del momento.

La parada en la playa de Daniela fue parte de un paseo que hizo con su mejor amiga, la creadora de contenido Laura Estrada, con quien disfrutó de una semana completa en un crucero por el Caribe, donde pudieron disfrutar de los destinos que el barco visita, cenas exclusivas, atracciones específicas del tour y mucho más.

Daniela disfruta el éxito de Leandro Díaz

Para nadie es un secreto que la serie Leandro Díaz es una de las más vistas de la televisión colombiana y el rating de IBOPE así lo confirma, tal como publica en su cuenta oficial de Twitter, ubicándolo en la tercera posición con 7.95 puntos de rating, debajo de Noticias Caracol y La voz senior.

Daniela hizo parte de ese éxito de la serie interpretando a Magdalena, la primera mujer que se fijó en Leandro como hombre y con quien alcanzó a vivir en la casa de “Los Pajales”, sin embargo, le hizo una mala jugada al juglar engañándolo con su mayor enemigo.

El amor que le tuvo Daniela a su personaje fue grande, tal como lo expresó en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un sentido mensaje el día que Magdalena salió del aire: “Colorín colorado esta historia ha terminado ❤️ !!! Gracias a todas las personas vinculadas a este maravilloso proyecto #LeandroDiaz y gracias a ustedes televidentes por tanto cariño a nuestra novela !!! Gracias a los que defienden o entendieron a #magdalena a los que no, gracias también jeje BESOS !!!”.

Pero el amor no exime al humor y Daniela lo sabe muy bien, porque no le da miedo mostrar algo de Magdalena que le da mucha risa cada vez que la ve en las instalaciones del canal RCN en Bogotá.

Tal como publicó en su más reciente video en Instagram, Daniela se ríe de la forma en que le quedó uno de sus brazos en una de las fotos oficiales de su personaje en la novela. En la imagen se ve a Magdalena mirando al horizonte con sus manos puestas sobre su cuerpo, sin embargo, una de ellas está recogida y a simple vista parece como si tuviera el brazo más corto.

“Les cuento que esta foto de #Magdalena me hace muuuuuxha gracia PORQUE LA MANO QUEDÓ “encogía” 🤣 #enfinelmar 🤣”, escribió la actriz en su publicación.