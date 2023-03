Video | Famosa presentadora colombiana abrió su corazón y confesó que tiene cáncer: “Dios mío”

La también empresaria aseguró que no podía creer que le hayan detectado esa enfermedad.

Vanessa Navarro, una de las presentadoras más reconocidas de las televentas en Colombia, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y confirmó que le diagnosticaron recientemente cáncer de piel.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la empresaria compartió un sentido video y aseguró que esta enfermedad le afectó dos partes de su cuerpo, la cara y el abdomen. Asimismo, admitió que quedó en shock cuando le confirmaron el parte médico.

“A veces pensamos que las estadísticas, solo aplican para otras personas. Ese 3 % o 10 % de probabilidades casi nunca lo incluimos a uno mismo (estoy hablando por mí) y luego te das cuenta que sí es probable que seas parte de ese porcentaje”, aseguró inicialmente.

La comunicadora, de igual manera, manifestó que todo empezó cuando le salió una especie de verruga en la parte superior del labio, por lo cual su dermatólogo de cabecera decidió realizarle una biopsia.

Pese a que se cuida mucho, la colombiana enfatizó que hace algunos años abusó del bronceado artificial, ya que asistía constantemente a ese tipo de cámaras para que se le viera la piel bien dorada.

“Hace un tiempo me salió como especie de una verruga, fui al dermatólogo y él encontró después de hacer una biopsia que tenía cáncer de piel, por supuesto quedé en ‘shock’. Dios mío, cáncer de piel, yo que soy una persona que no se broncea, que le huye al sol, que se protege mucho. Como que no tuvo mucho sentido para mí”, agregó.

Además, precisó: “Hace 20 años, a mí me pareció muy chévere ser dorada, ser bronceada, y por eso empecé a ir a cámaras de bronceo. Eso fue exactamente en el 2000. Durante ese año yo pude haber ido unas 15 o 20 veces, me olvidé del tema y nunca volví a ir a las cámaras de bronceo. Tomé mucha consciencia del daño que hace el sol y empecé a cuidarme”.

Navarro invitó a sus seguidores a tomar conciencia sobre este tipo de temas para prevenir cualquier enfermedad grave y recalcó finalmente que se encuentra en la actualidad bien de salud.

“Al final mi recomendación es que se la piensen mucho antes de exponerse a cámaras de bronceo, sobre todo mis seguidoras más jóvenes porque tienen una vida por delante y piensan que esto no les va a pasar, y que se protejan mucho con protector solar en todo momento”, concluyó.

¿Qué aspecto tiene el cáncer de la piel?

El cáncer de piel es uno de los más comunes que afectan a la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre dos y tres millones de casos de cáncer de piel en todo el mundo.

Igualmente, indicó que esta enfermedad se puede producir debido a la exposición frecuente al sol y las zonas que comúnmente se ven afectada son el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos y las manos, pero también se puede formar en áreas con poca exposición a la luz, como lo son las uñas de los pies y manos y el área genital.

La American Academy of Dermatology aseguró que existen cuatro tipos de cáncer de piel que se diferencian por los síntomas y el aspecto que se presenta cuando es diagnosticada la enfermedad: Queratosis Actínica, Carcinoma Basocelular, Carcinoma de Células Escamosas y Melanoma.