Video: Karina García regresó a ‘La casa de los famosos’; recibió inesperado beneficio

“En La casa de los famosos ya está la más chimba de Medallo. Estoy temblando. No puedo creer que esté otra vez en mi casa, porque esta es mi casa, para que sepan”, dijo al entrar.

“Karina, estás invitada a pasar el fin de semana a mi casa, espero que estés a gusto. Por esto, no solo irás a la fiesta el día de mañana, el domingo asistirás al brunch y podrás elaborar cinco preguntas para tus compañeros . Disfruta tu paso por mi casa”, dijo a través de los micrófonos.

¿Cómo reaccionaron los participantes de ‘La casa de los famosos’ a la visita de Karina García?

Tan pronto ‘El Jefe’ dio la indicación de la culminación de la actividad, es decir, permitió que los famosos se movieran, algunos de ellos no ocultaron la sorpresa ante su visita y en respuesta a sus palabras reaccionaron con risas.

“Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Les pido que, por favor, bajen las armas, yo ya salí del juego, ya estoy recargada, me alegra demasiado verlos. Enfóquense en ustedes, de verdad no se imaginan las sensaciones tan grandes que causan. Son unos valientes y me siento muy feliz de estar acá“, mencionó Karina.