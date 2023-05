Vuelven a comparar a Clara Chía con Camila Parker y la llaman “reina del drama”

Clara Chía Martí quedó como protagonista de diversas noticias y publicaciones en redes sociales, debido a información revelada sobre su vida personal y privada. La joven de 24 años sigue sin escapar de la mirada de miles de personas, quienes han estado pendientes de sus apariciones en público junto a Gerard Piqué, su actual novio.

De hecho, la pareja ha sido blanco de fuertes críticas porque muchos no están de acuerdo con su noviazgo, debido a que es una prueba contundente de la infidelidad del exfutbolista español a Shakira, madre de sus dos hijos Milan y Sasha, hecho que los fanáticos de la artista barranquillera no perdonan y que después de un año siguen reprochándole.

Shakira tiene la custodia de sus hijos Milan y Sasha luego de su separación de Gerard Piqué. Foto: Instagram @Shakira - Foto: Foto: Instagram @Shakira

Sin embargo, pese a la constante persecución de la prensa y los duros comentarios que reciben a través de las redes sociales, la joven y el exdefensa del F.C. Barcelona ya no se esconden y, contrario a ello, ahora se les ve más seguido en público, como pasó recientemente en un restaurante en el que, al parecer, la expareja de la intérprete de Waka Waka se encontraba compartiendo con unos amigos.

Gerard Piqué y Clara Chía se han mostrado más enamorados que nunca. - Foto: Europa Press

En medio del encuentro, aunque muchos estaban esperando que sus muestras de cariño fueran las que llamaran la atención, no fue así porque los gestos de Clara Chía dieron a entender que aparentemente no la estaba pasando bien y hasta supuestamente pudo haberle hecho berrinche a Piqué en público dentro del establecimiento.

La hipótesis se estableció porque el comportamiento de la relacionista pública se dio de la nada mientras estaban comiendo. De acuerdo con quienes captaron las imágenes de lo ocurrido, ella empezó a hacerle muecas con la boca al español y esto dio la impresión de que era una pataleta.

Ante sus gestos, Gerard Piqué volteó de inmediato y fijó su mirada en ella como si le estuviera preguntando qué es lo que te está pasando, pero ella continuó con sus muecas y, hasta el momento, se desconoce por completo el motivo de su reacción.

Cuando tu novio ya pidió el menú por ti y te pones en modo berrinchuda 😂♥



Clara casi siempre sale en modo berrinche en las fotos 😂 pic.twitter.com/AukP5dA8on — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 30, 2023

Pues bien, recientemente, la joven ha sido relacionada con Camila Parker, quien recibió el título de duquesa de Cornualles con tratamiento de alteza real por respeto a la memoria de Diana de Gales, desatando más comentarios y reacciones al respecto. En redes sociales, “los usuarios españoles se han burlado de las muecas de Clara Chía”, comparándola con la británica, “a quien consideran una experta en hacer muecas en cualquier momento”, reseñó MDZ, citado por Nueva Mujer.

De hecho, en redes han tildado a la española como “la reina del drama”, y hasta aseguran que es “la pupila de Camila, o que “imita a la reina consorte”, según manifestó también el portal citado anteriormente.

Camila Parker el día de la coronación. (Photo by Dan Charity - WPA Pool/Getty Images) - Foto: Getty Images

Mhoni Vidente lanzó cruda predicción sobre Shakira

En medio de la ola de situaciones que aconteció, se conocieron nuevas predicciones relacionadas con la vida de Shakira y lo que viene para su futuro, sin dejar por fuera al empresario de Kosmos. Mhoni Vidente fue quien habló de la situación, señalando que “lo peor estaba por venir” en la realidad de la celebridad colombiana.

“Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, comentó la experta en astrología, leyendo las cartas en el formato de Reporte H, de El Heraldo Televisión.

“Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda, Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños”, agregó a sus declaraciones, puntualizando en lo que intentaría Piqué contra su expareja por la comentada y especulada gira de la artista.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de América latina. La cubana pintó un panorama bastante curioso para Shakira. - Foto: Instagram

No obstante, Mhoni Vidente volvió a tocar el tema y apuntó que Shakira debe cuidarse de las malas energías y de la brujería que le estaría haciendo su exsuegra, Montserrat Bernabeu, quien terminó bastante mal con ella.

“Se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón en Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas de termitas”, mencionó en el proyecto audiovisual, a lo que agregó: “La situación está complicada, Shakira no sabe qué hacer ya, quiere pelearle a los hijos”.

La vidente cubana señaló también que la madre de Piqué sería la responsable de meterle ideas al exfutbolista contra la cantante, buscando a toda costa quitarle a sus pequeños por lo que se los llevó de España. “La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, él no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que por qué se los llevó de España, son españoles y ella no”, enfatizó.