Walter Mercado advierte a los 12 signos del zodiaco: fuertes cambios para el fin de semana

El fin de semana del 29 y 30 de noviembre estará lleno de sorpresas para los creyentes de las energías del universo.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 3:31 a. m.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. | Foto: Getty Images

Para el último fin de semana de noviembre del 2025, los familiares del fallecido astrólogo y vidente Walter Mercado sacaron a la luz algunas alertas que dejó el hombre por medio de sus escritos. En esta ocasión, cada uno de los 12 signos del zodiaco recibió una advertencia.

No obstante, se agregaron sugerencias para mejorar en las situaciones puntuales que aquejan a cada persona.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este fin de semana conviene moderar impulsos. La advertencia central para Aries es evitar idealizar situaciones nuevas para evitar confusiones.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hay avances en asuntos personales que estaban estancados, pero la alerta está en bajar la guardia antes de tiempo. Será clave no evadir conversaciones importantes con la pareja o la familia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis debe cuidar su equilibrio interior y evitar enfrentamientos innecesarios. La recomendación general es mantenerse en calma, incluso si otras personas generan tensión.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La advertencia es sencilla, pero profunda, no debe tomarse todo de manera personal. Es recomendable evitar comparaciones o actitudes posesivas. La clave será disfrutar sin caer en la nostalgia exagerada.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo debe tener presente que las decisiones apresuradas podrían afectar vínculos cercanos. El consejo central es no perder de vista el equilibrio familiar.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La advertencia para Virgo es no permitir que la preocupación por el dinero lo lleve a cometer errores. La suerte se mueve a su favor, pero solo si mantiene la humildad.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hay riesgo de confusiones, malos entendidos o decisiones tomadas sin suficiente información. La recomendación del fin de semana es mantener la prudencia.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio encontrará claridad emocional si prioriza el autocuidado. Es un fin de semana para fortalecer límites y evitar reencontrarse con personas que ya no aportan nada positivo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se recomienda evitar el encierro y buscar espacios que reactiven la motivación. La advertencia es no dejarse llevar por la impulsividad social ni por compromisos innecesarios.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La advertencia es mantenerse atento, revisar procesos y actuar con responsabilidad. Lo que hoy parece difícil tendrá un cierre favorable si se enfrenta a tiempo.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La advertencia principal es no anticipar tragedias ni crear escenarios imaginarios. En vez de preocuparse por lo improbable, conviene centrarse en lo concreto y avanzar paso a paso.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá oportunidades para cambios afectivos, laborales o personales, pero debe evitar actuar desde la ilusión sin fundamentos. En lo económico se recomienda no arriesgar recursos en decisiones impulsivas.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

