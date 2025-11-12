Suscribirse

Gente

Walter Mercado destapó los números para hacerse rico el 13 de noviembre: estas serían las cifras ganadoras

Estas serían las balotas que lo acercarían a convertirse en millonario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 1:01 a. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aunque el vidente y astrólogo Walter Mercado falleció el 2 de noviembre de 2019, su legado continúa presente entre millones de personas que diariamente, están a la espera de la actualizaciones que comparte su familia por medio de El Nuevo Heraldo de México.

Para el jueves, 13 de noviembre, su sobrina y colaboradora Betty. B. Mercado compartió los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental, los cuales, ayudarían a quienes confían en su energía, a ser uno de los próximos ganadores de millonarios premios.

Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se abren nuevas oportunidades en estudios, viajes y proyectos personales. Su creatividad y liderazgo lo conducirán a logros que antes parecían inalcanzables.

Números de suerte: 17, 3, 51.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cambiar de imagen o adoptar nuevas rutinas será clave. En el amor, la paciencia será su mejor aliada para fortalecer los lazos afectivos.

Números de suerte: 1, 28, 49.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es momento de enfocarse en lo esencial y evitar las distracciones. La fortuna llega de forma inesperada.

Números de suerte: 6, 45, 50.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las relaciones personales toman protagonismo. También podría recibir noticias favorables sobre inversiones.

Números de suerte: 7, 40, 25.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las estrellas lo impulsan a tomar el control y a actuar con prudencia. La paciencia será clave para concretar un proyecto importante.

Números de suerte: 1, 20, 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Su capacidad de organización y comunicación abrirá puertas. Una oportunidad económica podría surgir de forma repentina.

Números de suerte: 28, 15, 32.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Lo que no ha venido funcionando quedará atrás. El universo le ofrece la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo lleno de equilibrio y prosperidad.

Números de suerte: 15, 22, 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las energías lo invitan a tomar la iniciativa y arriesgarse con proyectos nuevos. Una propuesta laboral importante podría llegar.

Números de suerte: 33, 8, 17.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su optimismo y entusiasmo atraerán abundancia. Recupera fuerzas para iniciar una etapa de renovación.

Números de suerte: 8, 10, 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es el momento ideal para dar a conocer su talento y tomar decisiones valientes. La prosperidad llegará si confía en su intuición.

Números de suerte: 1, 28, 49.

Walter Mercado
Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las estrellas lo impulsan a comenzar algo nuevo. La serenidad y el equilibrio serán esenciales para mantener la mente clara.

Números de suerte: 27, 14, 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Personas cercanas podrían ofrecerle soluciones financieras o nuevas oportunidades laborales. Mantener una actitud positiva será clave para abrir caminos.

Números de suerte: 12, 14, 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao dio respuesta cuando le preguntaron por su futuro: lo dejó todo claro

2. Preocupación por el padre de Shakira: se revela la verdad sobre el estado de salud de William Mebarak

3. La reclasificación tras el resultado de Millonarios ante Boyacá Chicó que define si va o no a la Copa Sudamericana

4. ¿Qué se sabe de la desaparición de Natalia Valentina Monsalve en Medellín?

5. Estados Unidos reabre su Gobierno tras 43 días de crisis: el cierre más largo de la historia que afectó toda la nación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.