Gente

Walter Mercado destapó los números para hacerse rico el 13 de noviembre: estas serían las cifras ganadoras

Estas serían las balotas que lo acercarían a convertirse en millonario.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

13 de noviembre de 2025, 1:01 a. m.