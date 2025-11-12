Gente
Walter Mercado destapó los números para hacerse rico el 13 de noviembre: estas serían las cifras ganadoras
Estas serían las balotas que lo acercarían a convertirse en millonario.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Aunque el vidente y astrólogo Walter Mercado falleció el 2 de noviembre de 2019, su legado continúa presente entre millones de personas que diariamente, están a la espera de la actualizaciones que comparte su familia por medio de El Nuevo Heraldo de México.
Para el jueves, 13 de noviembre, su sobrina y colaboradora Betty. B. Mercado compartió los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental, los cuales, ayudarían a quienes confían en su energía, a ser uno de los próximos ganadores de millonarios premios.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Se abren nuevas oportunidades en estudios, viajes y proyectos personales. Su creatividad y liderazgo lo conducirán a logros que antes parecían inalcanzables.
Números de suerte: 17, 3, 51.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Cambiar de imagen o adoptar nuevas rutinas será clave. En el amor, la paciencia será su mejor aliada para fortalecer los lazos afectivos.
Números de suerte: 1, 28, 49.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es momento de enfocarse en lo esencial y evitar las distracciones. La fortuna llega de forma inesperada.
Números de suerte: 6, 45, 50.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las relaciones personales toman protagonismo. También podría recibir noticias favorables sobre inversiones.
Números de suerte: 7, 40, 25.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las estrellas lo impulsan a tomar el control y a actuar con prudencia. La paciencia será clave para concretar un proyecto importante.
Números de suerte: 1, 20, 10.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Su capacidad de organización y comunicación abrirá puertas. Una oportunidad económica podría surgir de forma repentina.
Números de suerte: 28, 15, 32.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Lo que no ha venido funcionando quedará atrás. El universo le ofrece la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo lleno de equilibrio y prosperidad.
Números de suerte: 15, 22, 32.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Las energías lo invitan a tomar la iniciativa y arriesgarse con proyectos nuevos. Una propuesta laboral importante podría llegar.
Números de suerte: 33, 8, 17.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Su optimismo y entusiasmo atraerán abundancia. Recupera fuerzas para iniciar una etapa de renovación.
Números de suerte: 8, 10, 5.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Es el momento ideal para dar a conocer su talento y tomar decisiones valientes. La prosperidad llegará si confía en su intuición.
Números de suerte: 1, 28, 49.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las estrellas lo impulsan a comenzar algo nuevo. La serenidad y el equilibrio serán esenciales para mantener la mente clara.
Números de suerte: 27, 14, 7.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Personas cercanas podrían ofrecerle soluciones financieras o nuevas oportunidades laborales. Mantener una actitud positiva será clave para abrir caminos.
Números de suerte: 12, 14, 30.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.