Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 26 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería
Estas son las cifras que lo acercarían a una millonaria suma de dinero.
Walter Mercado es considerado actualmente, como uno de los astrólogos con mayor credibilidad a la hora de hablar de la suerte, fortuna y los buenos consejos. Pese a que murió en el año 2019, sus familiares continúan compartiendo su legado y revelando información que dejó antes de su fallecimiento.
Para el viernes, 26 de septiembre, Betty B. Mercado, su sobrina, publicó el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Estará enfocado en ayudar y colaborar a quienes lo necesiten. Su sentido de responsabilidad será mayor y le permitirá tener crecimiento personal.
Números de suerte: 41, 29, 13.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Aquellos que buscan pareja podrían encontrarla, mientras que los comprometidos podrían enfrentar un momento decisivo.
Números de suerte: 40, 25, 17.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Las finanzas mejoran gracias a soluciones que llegan de manera inesperada. Es un buen momento para pagar deudas que tiene pendientes.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El éxito laboral está asegurado y las uniones personales se verán fortalecidas. Se recomienda disfrutar con equilibrio y sin excesos.
Números de suerte: 9, 18, 32.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es momento de expresar sentimientos y eliminar miedos. El amor llega con sorpresas y nuevas experiencias para quienes están dispuestos a vivirlas.
Números de suerte: 1, 43, 27.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El esfuerzo se verá recompensado con mejoras económicas y laborales. Cambios positivos en la filosofía de vida.
Números de suerte: 39, 21, 5.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Conflictos familiares y emocionales comienzan a resolverse. Las experiencias del pasado le enseñan a ser más fuerte para enfrentar futuros problemas.
Números de suerte: 3, 11, 50.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La salud física y emocional mejora de manera considerable. Se equilibran responsabilidades y momentos de alegría y tranquilidad.
Números de suerte: 5, 17, 22.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La buena fortuna se refleja en nuevas alianzas y apoyo inesperado. Las relaciones a nivel laboral, pueden mejorar.
Números de suerte: 33, 47, 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Capricornio debe mirar hacia el presente y dejar atrás el pasado. La valentía y la determinación podrían llevar a abrir nuevas oportunidades.
Números de suerte: 14, 26, 9.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La sabiduría adquirida permitirá soltar cargas innecesarias. El apoyo espiritual será esencial para avanzar con confianza.
Números de suerte: 30, 4, 23.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Evitar triángulos amorosos será fundamental para mantener la estabilidad. La sinceridad traerá paz y crecimiento.
Números de suerte: 12, 6, 31.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.