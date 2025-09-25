Suscribirse

Gente

Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 26 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería

Estas son las cifras que lo acercarían a una millonaria suma de dinero.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 1:27 a. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado es considerado actualmente, como uno de los astrólogos con mayor credibilidad a la hora de hablar de la suerte, fortuna y los buenos consejos. Pese a que murió en el año 2019, sus familiares continúan compartiendo su legado y revelando información que dejó antes de su fallecimiento.

Para el viernes, 26 de septiembre, Betty B. Mercado, su sobrina, publicó el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Estará enfocado en ayudar y colaborar a quienes lo necesiten. Su sentido de responsabilidad será mayor y le permitirá tener crecimiento personal.

Números de suerte: 41, 29, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aquellos que buscan pareja podrían encontrarla, mientras que los comprometidos podrían enfrentar un momento decisivo.

Números de suerte: 40, 25, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las finanzas mejoran gracias a soluciones que llegan de manera inesperada. Es un buen momento para pagar deudas que tiene pendientes.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El éxito laboral está asegurado y las uniones personales se verán fortalecidas. Se recomienda disfrutar con equilibrio y sin excesos.

Números de suerte: 9, 18, 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de expresar sentimientos y eliminar miedos. El amor llega con sorpresas y nuevas experiencias para quienes están dispuestos a vivirlas.

Números de suerte: 1, 43, 27.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El esfuerzo se verá recompensado con mejoras económicas y laborales. Cambios positivos en la filosofía de vida.

Números de suerte: 39, 21, 5.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Conflictos familiares y emocionales comienzan a resolverse. Las experiencias del pasado le enseñan a ser más fuerte para enfrentar futuros problemas.

Números de suerte: 3, 11, 50.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La salud física y emocional mejora de manera considerable. Se equilibran responsabilidades y momentos de alegría y tranquilidad.

Números de suerte: 5, 17, 22.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La buena fortuna se refleja en nuevas alianzas y apoyo inesperado. Las relaciones a nivel laboral, pueden mejorar.

Números de suerte: 33, 47, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio debe mirar hacia el presente y dejar atrás el pasado. La valentía y la determinación podrían llevar a abrir nuevas oportunidades.

Números de suerte: 14, 26, 9.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La sabiduría adquirida permitirá soltar cargas innecesarias. El apoyo espiritual será esencial para avanzar con confianza.

Números de suerte: 30, 4, 23.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Evitar triángulos amorosos será fundamental para mantener la estabilidad. La sinceridad traerá paz y crecimiento.

Números de suerte: 12, 6, 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistral golazo de Estudiantes en Copa Libertadores: video de la acción ante Flamengo

2. Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”

3. Referente de Santa Fe lanzó mensaje tras la salida de Jorge Bava: un ídolo le respondió

4. Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 26 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería

5. Exdirector del FBI es acusado de dos cargos tras presión de Trump por perseguir a sus enemigos políticos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopoNúmerosSuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.