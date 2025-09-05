Suscribirse

Gente

Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para el sábado, 6 de septiembre; ganarían la lotería

Las cifras compartidas por el astrólogo son unas de las más confiables para los amantes del mundo de la adivinación.

6 de septiembre de 2025, 3:59 a. m.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
El legado del recordado astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, continúa vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día comparte los mensajes que dejó el vidente con el objetivo de guiar y orientar a cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Este sábado, 6 de septiembre, los astros traen advertencias y oportunidades. Por medio del horóscopo y los números de la suerte se comparten consejos importantes.

Walter Mercado.
Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Es momento de recargar energías en espacios naturales como la playa, la montaña o un parque. Después de lidiar con personas complicadas, ha aprendido a mantener la calma.

Números de suerte: 26, 18, 2.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

El amor puede sorprenderlo con giros inesperados. Cuide tu imagen y lo que transmite al mundo.

Números de suerte: 30, 19, 28.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

La valentía y la determinación lo impulsan a cumplir nuevas metas. Su creatividad en el trabajo atraerá oportunidades, ponga de su parte.

Números de suerte: 13, 9, 25.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

El dinero fluye y las estrellas favorecen la economía y el amor. Es un buen momento para cuidar su salud y generar tranquilidad en su entorno.

Números de suerte: 27, 31, 37.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

El romance y la pasión se encienden, es posible atraer conquistas. No se quedará esperando, encontrará lo que siempre ha buscado.

Números de suerte: 16, 9, 37.

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

La intuición le permitirá descubrir verdades ocultas. Aunque descubrir lo que otros esconden pueda generar incomodidad, la honestidad lo llevará por el camino del éxito.

Números de suerte: 31, 9, 21.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

La disciplina y el esfuerzo le traerán reconocimientos en su trabajo. No deje tareas para mañana y cuide tu salud, pues el equilibrio es clave en este momento.

Números de suerte: 34, 14, 3.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Si comienza una rutina de salud y deja de lado los malos hábitos, los resultados serán notables. La constancia será su gran aliada.

Números de suerte: 11, 20, 32.

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Puede que algunos viajes y cambios en su manera de ver la vida le abran nuevas puertas. Alguien especial llegará para iluminar su crecimiento espiritual.

Números de suerte: 8, 24, 12.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Las dificultades se transforman en alegrías. Su carisma le hará ganarse el cariño de las personas que lo rodean. El romance está más cerca que nunca.

Números de suerte: 18, 9, 15.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Si está en pareja, la relación se fortalecerá y volverán los momentos de romance. Si está soltero, es posible que conozca a alguien que le genere interés.

Números de suerte: 5, 16, 22.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

La amistad será clave en su felicidad. Busque tiempo para compartir con las personas que quiere y siente algún tipo de conexión.

Números de suerte: 17, 20, 34.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Redacción Gente

