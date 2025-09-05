Gente
Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para el sábado, 6 de septiembre; ganarían la lotería
Las cifras compartidas por el astrólogo son unas de las más confiables para los amantes del mundo de la adivinación.
El legado del recordado astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, continúa vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día comparte los mensajes que dejó el vidente con el objetivo de guiar y orientar a cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Este sábado, 6 de septiembre, los astros traen advertencias y oportunidades. Por medio del horóscopo y los números de la suerte se comparten consejos importantes.
Aries: 21 de marzo – 19 de abril
Es momento de recargar energías en espacios naturales como la playa, la montaña o un parque. Después de lidiar con personas complicadas, ha aprendido a mantener la calma.
Números de suerte: 26, 18, 2.
Tauro: 20 de abril – 20 de mayo
El amor puede sorprenderlo con giros inesperados. Cuide tu imagen y lo que transmite al mundo.
Números de suerte: 30, 19, 28.
Géminis: 21 de mayo – 20 de junio
La valentía y la determinación lo impulsan a cumplir nuevas metas. Su creatividad en el trabajo atraerá oportunidades, ponga de su parte.
Números de suerte: 13, 9, 25.
Cáncer: 21 de junio – 22 de julio
El dinero fluye y las estrellas favorecen la economía y el amor. Es un buen momento para cuidar su salud y generar tranquilidad en su entorno.
Números de suerte: 27, 31, 37.
Leo: 23 de julio – 22 de agosto
El romance y la pasión se encienden, es posible atraer conquistas. No se quedará esperando, encontrará lo que siempre ha buscado.
Números de suerte: 16, 9, 37.
Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre
La intuición le permitirá descubrir verdades ocultas. Aunque descubrir lo que otros esconden pueda generar incomodidad, la honestidad lo llevará por el camino del éxito.
Números de suerte: 31, 9, 21.
Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre
La disciplina y el esfuerzo le traerán reconocimientos en su trabajo. No deje tareas para mañana y cuide tu salud, pues el equilibrio es clave en este momento.
Números de suerte: 34, 14, 3.
Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre
Si comienza una rutina de salud y deja de lado los malos hábitos, los resultados serán notables. La constancia será su gran aliada.
Números de suerte: 11, 20, 32.
Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre
Puede que algunos viajes y cambios en su manera de ver la vida le abran nuevas puertas. Alguien especial llegará para iluminar su crecimiento espiritual.
Números de suerte: 8, 24, 12.
Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero
Las dificultades se transforman en alegrías. Su carisma le hará ganarse el cariño de las personas que lo rodean. El romance está más cerca que nunca.
Números de suerte: 18, 9, 15.
Acuario: 20 de enero – 18 de febrero
Si está en pareja, la relación se fortalecerá y volverán los momentos de romance. Si está soltero, es posible que conozca a alguien que le genere interés.
Números de suerte: 5, 16, 22.
Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo
La amistad será clave en su felicidad. Busque tiempo para compartir con las personas que quiere y siente algún tipo de conexión.
Números de suerte: 17, 20, 34.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.