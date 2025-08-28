Gente
Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para los 12 signos del zodiaco; traerían una gran cantidad de dinero
Estas cifras han ayudado a miles de personas a llevarse millonarios premios en los juegos de azar.
Como es costumbre, las sobrinas de Walter Mercado siguen compartiendo el legado del reconocido astrólogo y diariamente comparten información que dejó el fallecido vidente.
En esta ocasión, se reveló el horóscopo y números de la suerte para el viernes, 29 de agosto, pues muchas personas están a la espera de estas cifras para poder apostar con ellas en juegos de azar y loterías.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
Es momento para poner en marcha proyectos en los que viene pensando desde hace mucho tiempo, será un día lleno de suerte y nuevas oportunidades.
Números de suerte: 36, 3, 10.
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
Es un día excelente para organizar el hogar y deshacerse de varias cosas que solo hacen parte de objetos acumulados en el hogar, esto podría darle paz a usted y a su familia.
Números de suerte: 1, 20, 4.
Géminis (20 de mayo - 19 de junio)
Atrévase a explorar lo desconocido, es momento de permitirse nuevas aventuras y viajes con las personas que quiere, puede ser un buen momento para organizarlo.
Números de suerte: 4, 7, 13.
Cáncer (20 de junio - 21 de julio)
Hay nuevas oportunidades de avanzar y aumentar los ingresos económicos. Aproveche el inicio de fin de semana para organizar sus ideas.
Números de suerte: 15, 48, 26.
Leo (22 de julio - 21 de agosto)
Podrá sentir su lado compasivo y sentir las emociones de los demás, si está en sus manos y puede ayudar a otros, no dude en hacerlo.
Números de suerte: 33, 29, 50.
Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)
Es probable que atraviese emociones fuertes. Sin embargo, puede intentar poner de su parte para evitar que se generen problemas con las personas de su alrededor.
Números de suerte: 31, 21, 5.
Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)
Llegará a su vida una persona muy especial, con quien podrá compartir secretos y hobbies en común. Es un momento clave para tomar la decisión de empezar nuevos estudios.
Números de suerte: 11, 1, 25.
Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)
Podría recibir la propuesta de alguna mujer importante en su vida para realizar una actividad de desarrollo personal, no la desaproveche, podría traer resultados positivos.
Números de suerte: 42, 40, 9.
Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)
Pese a que por el momento puede que no esté interesado en el ámbito amoroso, tendrá algunas propuestas de personas del sexo opuesto para salir a una cita.
Números de suerte: 45, 23, 9.
Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)
Aproveche este día para organizarse y destinar algunos espacios de la semana que viene para hacer ejercicio, leer y actividades que le permitan tener un crecimiento importante.
Números de suerte: 32, 8, 21.
Acuario (19 de enero - 17 de febrero)
Piense muy bien sus acciones, pues puede llegar a equivocarse o a tener discusiones innecesarias con personas de su interés, las cuales traerían conflictos futuros. Guarde la compostura.
Números de suerte: 45, 23, 9.
Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)
El amor que le da a los demás se multiplica. Es un buen día para compartir con las personas que quiere y hacen parte de su círculo cercano.
Números de suerte: 26, 13, 19.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.