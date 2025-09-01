Walter Mercado: los números de la suerte con los que podrá ganar la lotería el martes, 2 de septiembre

Como es costumbre, cada día, las sobrinas del fallecido astrólogo y vidente Walter Mercado, comparten con las millones de personas que admiran su legado, algunos de los consejos y recomendaciones que dejó el cubano para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

En este caso, se compartió el horóscopo y los números de la suerte que le permitirían a miles de personas tener éxito en juegos de azar como loterías y chances.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Es un momento importante para cuidar de su salud. Si se encuentra en alguna dieta para controlar una condición médica, no la deje de lado.

Números de suerte: 15, 10, 31.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Se aproximan oportunidades en el amor. Su sensibilidad le permitirá ser una persona más amable y cariñosa con las personas de su alrededor.

Números de suerte: 1, 29, 4.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Pese a que no se siente muy cómodo en el tema amoroso, debe estar preparado porque una nueva oportunidad estaría a punto de llegar.

Números de suerte: 8, 32, 48.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

En muchas ocasiones ha llegado a lastimar a personas de su alrededor al querer dar mensajes directos. Analice las situaciones y evítese a algunos problemas.

Números de suerte: 9, 5, 17.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Haga un balance entre el trabajo y su vida social. Aunque es importante mantener una buena posición, también es importante tener espacios de esparcimiento.

Números de suerte: 31, 19, 11.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Si desea ayudar a los demás, no se cohíba, puede ser un buen momento para participar en algún movimiento que busque el beneficio de los desprotegidos.

Números de suerte: 14, 17, 3.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Relacionarse con las personas de su trabajo u otras actividades que realice por fuera de su hogar, podrían darle una nueva vibra a su vida. Disfrute los momentos que comparte con los demás.

Números de suerte: 12, 6, 44.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Pueden presentarse situaciones negativas en el ámbito amoroso. No obstante, logrará salir de ellas por medio de una buena comunicación y los acuerdos que tenga con su pareja.

Números de suerte: 19, 27, 25.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

En los momentos de tristeza se suele complicar la toma de decisiones. Dese su lugar y deje que terceros interfieran en sus relaciones interpersonales o laborales.

Números de suerte: 29, 13, 31.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

No tendrá que esforzarse demasiado para obtener lo que desea, pues se encuentra en una larga racha de buena suerte, No obstante, es importante que esté atento a los detalles y movimientos de las personas que lo rodean.

Números de suerte: 15, 12, 5.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Si es posible, trabaje por el beneficio de los demás, en especial, de los niños que hacen parte de su círculo cercano. Puede ayudar a crear recuerdos llenos de alegría.

Números de suerte: 23, 11, 20.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Arriésguese en cuanto a temas laborales o de su emprendimiento. Se encuentra en un momento en el que podría ser favorecido por la suerte y la energía de los astros.

Números de suerte: 50, 8, 44.