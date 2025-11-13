Gente
Walter Mercado: números mágicos para el viernes, 14 de noviembre, y horóscopo para los 12 signos
Estas cifras estarían enfocadas al éxito económico de quienes las utilicen.
Pese a que falleció en el año 2019, en la actualidad Walter Mercado continúa siendo una de las figuras de la astrología con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues en varias ocasiones acertó en sus predicciones.
Para el viernes, 14 de noviembre, se dieron a conocer algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte para quienes buscan la fortuna por medio de juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Los asuntos legales que le han generado problemas pueden empezar a fluir y se resolverían a su favor. La energía está a punto de renovarse.
Números de suerte: 8, 10, 5.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La vida social favorece oportunidades, pero es importante actuar con prudencia y no abusar de la confianza ajena.
Números de suerte: 9, 33, 29.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La armonía familiar se fortalece, llegarán consejos valiosos de personas con experiencia.
Números de suerte: 1, 10, 11.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El amor se intensifica y quienes buscan pareja podrían encontrarla. Las actividades al aire libre favorecen la creatividad.
Números de suerte: 42, 19, 44.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La suerte acompaña cada paso. Las oportunidades llegan con naturalidad y mejoran su posición social.
Números de suerte: 7, 35, 12.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Es momento de priorizar la salud mental y el orden en el hogar. Surgen nuevas alternativas para resolver preocupaciones.
Números de suerte: 28, 15, 32.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Surgen oportunidades de crecimiento. Se despierta un interés por el bienestar y la alimentación.
Números de suerte: 7, 12, 35.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Una respuesta esperada está por llegar y resultará favorable. El deseo de aprender y explorar nuevas culturas crece.
Números de suerte: 20, 6, 18.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Los sentimientos se manejan con cautela. Es importante que busque ayuda espiritual si considera que lo necesita.
Números de suerte: 3, 42, 8.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La paciencia será fundamental. La intuición se afina y se despierta el interés por estudios y aprendizajes en el área en el que trabaja.
Números de suerte: 13, 5, 21.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es ideal revisar valores personales y fortalecer vínculos con las personas que considera importantes. Los grupos de amigos pueden hacerlo salir de la rutina.
Números de suerte: 10, 6, 15.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El romance toma fuerza y algunos podrían formalizar un compromiso. Es importante que sepa identificar las personas que vale la pena tener en su vida.
Números de suerte: 17, 3, 51.
