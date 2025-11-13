Walter Mercado: números mágicos para el viernes, 14 de noviembre, y horóscopo para los 12 signos

Pese a que falleció en el año 2019, en la actualidad Walter Mercado continúa siendo una de las figuras de la astrología con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues en varias ocasiones acertó en sus predicciones.

Para el viernes, 14 de noviembre, se dieron a conocer algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte para quienes buscan la fortuna por medio de juegos de azar como chances y loterías.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los asuntos legales que le han generado problemas pueden empezar a fluir y se resolverían a su favor. La energía está a punto de renovarse.

Números de suerte: 8, 10, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La vida social favorece oportunidades, pero es importante actuar con prudencia y no abusar de la confianza ajena.

Números de suerte: 9, 33, 29.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La armonía familiar se fortalece, llegarán consejos valiosos de personas con experiencia.

Números de suerte: 1, 10, 11.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor se intensifica y quienes buscan pareja podrían encontrarla. Las actividades al aire libre favorecen la creatividad.

Números de suerte: 42, 19, 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La suerte acompaña cada paso. Las oportunidades llegan con naturalidad y mejoran su posición social.

Números de suerte: 7, 35, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de priorizar la salud mental y el orden en el hogar. Surgen nuevas alternativas para resolver preocupaciones.

Números de suerte: 28, 15, 32.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Surgen oportunidades de crecimiento. Se despierta un interés por el bienestar y la alimentación.

Números de suerte: 7, 12, 35.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una respuesta esperada está por llegar y resultará favorable. El deseo de aprender y explorar nuevas culturas crece.

Números de suerte: 20, 6, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los sentimientos se manejan con cautela. Es importante que busque ayuda espiritual si considera que lo necesita.

Números de suerte: 3, 42, 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La paciencia será fundamental. La intuición se afina y se despierta el interés por estudios y aprendizajes en el área en el que trabaja.

Números de suerte: 13, 5, 21.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es ideal revisar valores personales y fortalecer vínculos con las personas que considera importantes. Los grupos de amigos pueden hacerlo salir de la rutina.

Números de suerte: 10, 6, 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El romance toma fuerza y algunos podrían formalizar un compromiso. Es importante que sepa identificar las personas que vale la pena tener en su vida.

Números de suerte: 17, 3, 51.