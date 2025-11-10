Gente
Walter Mercado: números para ganar la lotería el martes 11 de noviembre, cifras para los 12 signos
Estas son algunas de las combinaciones que lo acercarían a convertirse en millonario por medio de un juego de azar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue más vigente que nunca. Aunque físicamente ya no está entre sus seguidores, su sabiduría continúa iluminando el camino de miles de personas.
Es por esto que, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, cada día comparte el horóscopo que dejó como herencia espiritual.
Para este martes, 11 de noviembre, publicó recomendaciones, consejos y los números de la suerte para triunfar en juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Aries recupera el tiempo perdido y vuelve a estar en el corazón de alguien especial. Las energías astrales traen reconciliación y éxito sentimental.
Números de suerte: 1, 13, 31.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se aconseja no repetir errores del pasado. La familia será prioridad, y la comunicación con seres queridos traerá estabilidad emocional.
Números de suerte: 11, 2, 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El talento se manifiesta en el arte, la música y la creatividad. Géminis tendrá oportunidades para generar ingresos económicos.
Números de suerte: 3, 20, 17.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Experimentará un renacer emocional. Viajes, estudios y nuevas oportunidades llegan con energía positiva y resolución de asuntos legales.
Números de suerte: 46, 15, 19.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La salud se convierte en prioridad. Se recomienda equilibrio y moderación, especialmente durante las reuniones y celebraciones.
Números de suerte: 20, 45, 7.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Virgo gana sabiduría y seguridad personal, atrayendo el éxito en nuevos proyectos y dejando atrás la mala suerte.
Números de suerte: 27, 43, 5.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Los retos se transforman en oportunidades. Libra destacará por su creatividad e inteligencia.
Números de suerte: 1, 12, 4.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es momento de fortalecerse emocionalmente y dejar el miedo atrás. Escorpio aprende de los errores y se prepara para avanzar con madurez.
Números de suerte: 7, 17, 9.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El trabajo y las responsabilidades aumentan, pero también las oportunidades de liderazgo. Sagitario brilla ayudando a los demás.
Números de suerte: 16, 42, 11.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La independencia económica está cerca. Este signo experimentará grandes transformaciones personales.
Números de suerte: 12, 1, 27.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El autocontrol y la serenidad serán clave para alcanzar reconocimientos y éxito profesional.
Números de suerte: 27, 18, 4.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Piscis debe conectar con su interior y confiar en la intuición. Los viajes y los contactos con el extranjero traerán suerte.
Números de suerte: 9, 18, 26.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.