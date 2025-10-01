Walter Mercado: números que lo harían millonario el 2 de octubre y horóscopo para los 12 signos

Aunque Walter Mercado falleció en el año 2019, a día de hoy, continúa siendo una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología y las energías. Es por esto que, con el fin de mantener su legado, Betty B. Mercado, su sobrina, se ha encargado de actualizar a sus seguidores con la información que dejó en sus apuntes.

Para el segundo día de octubre se reveló el horóscopo para cada uno de los 12 signos zodiacales, en compañía de los números de la suerte para tener suerte en distintos juegos de azar, como chances y loterías.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se sentirá con gran iniciativa y deseos de concretar planes. La comunicación y los estudios le abrirán puertas en lo profesional.

Números de la suerte: 12, 4, 35

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La prudencia será clave en alianzas y decisiones económicas. La generosidad le traerá buenas recompensas.

Números de la suerte: 18, 8, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Dejará atrás falsedades y fortalecerá su autoestima. En el amor descubrirá la autenticidad que necesita.

Números de la suerte: 46, 8, 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La vida sentimental y amorosa requerirá madurez y compromiso. Evite enredos innecesarios.

Números de la suerte: 40, 3, 15

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los cambios en el amor serán positivos. Sus amistades lo respaldarán y le abrirán oportunidades.

Números de la suerte: 24, 1, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El magnetismo personal atraerá nuevas conexiones útiles en lo laboral y financiero.

Números de la suerte: 34, 27, 9

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tendrá la perseverancia y la fortuna de su lado. Lo económico fluye y los proyectos avanzan.

Números de la suerte: 7, 39, 44.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La salud debe ocupar un primer plano. La conexión con la naturaleza será sanadora.

Números de la suerte: 9, 45, 12.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los negocios y viajes internacionales serán favorables. Pensar en grande lo llevará al éxito.

Números de la suerte: 23, 33, 15.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La búsqueda espiritual dará equilibrio a su vida. El amor se vivirá sin limitaciones.

Números de la suerte: 38, 6, 17.

Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Inversiones y proyectos tendrán resultados. Su generosidad brillará en el entorno laboral y familiar.

Números de la suerte: 7, 13, 41.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La disciplina marcará el rumbo hacia sus metas. En el amor encontrará paz y pasión equilibradas.

Números de la suerte: 37, 3, 41.