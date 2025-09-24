Suscribirse

Walter Mercado: números que lo harían millonario el 25 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Estos son los números con los que una gran cantidad de dinero podría llegar a su vida.

Laura Camila Másmela Bernal

25 de septiembre de 2025, 1:52 a. m.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.
Aunque el vidente Walter Mercado falleció en el año 2016, al día de hoy, sus predicciones, consejos y recomendaciones siguen siendo relevantes para millones de personas que creen en su palabra.

Es por esto que Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, se ha encargado de publicar su legado y escritos. Para el día jueves, 25 de septiembre, compartió el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Walter Mercado
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sea claro y honesto en todo lo que comunique. Guardar algunos secretos puede traerle algunos problemas, sea sincero.

Números de la suerte: 32, 14, 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Pueden aparecer personas con malas intenciones. Su fortaleza le permitirá reconocerlas y salir libre de cualquier situación.

Números de la suerte: 33, 1, 9.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Un sueño que pidió al Universo empieza a cumplirse. La llegada de alguien especial abrirá nuevas oportunidades en su vida.

Números de la suerte: 19, 46, 31.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Algunas tensiones con personas de su círculo cercano continúan, pero aceptar ayuda será clave. Dejar que otros le apoyen traerá calma y claridad.

Números de la suerte: 26, 9, 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Buscar respuestas le permitirá conocerse más. Aprenderá a soltar y aprovechar proyectos que estimulan su creatividad.

Números de la suerte: 7, 25, 11.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La serenidad lo acompañará. Su madurez le dará fortaleza y podrá contagiar esa calma a quienes le rodean.

Números de la suerte: 41, 39, 24.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Atrévase a dar el primer paso en el amor; la iniciativa será recompensada. Evite perder las oportunidades que llegan a su vida.

Números de la suerte: 4, 13, 27.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Evite la compañía de personas negativas. Escuche su intuición y rodee su vida de energías positivas.

Números de la suerte: 5, 30, 12.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su energía es fuerte, pero no olvide descansar. El equilibrio será clave para mantener la vitalidad.

Números de la suerte: 15, 3, 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Organizarse será fundamental. Evite perder tiempo en distracciones y cuide sus pertenencias más valiosas.

Números de la suerte: 9, 50, 33.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sigue recuperándose y avanzando en variaos aspectos de su vida. Las lecciones aprendidas le darán la capacidad para enfrentar nuevos retos.

Números de la suerte: 39, 10, 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La carga laboral puede afectar su salud. Busque actividades que le brinden relajación y le permitan tener un día tranquilo.

Números de la suerte: 16, 28, 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

