Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el lunes 17 de noviembre

Para este lunes 17 de noviembre, el panorama astrológico señala procesos de cambio y la apertura de nuevas posibilidades. Así lo recoge la tradición de Walter Mercado, cuyos mensajes continúan vigentes gracias a su sobrina, Betty B. Mercado.

El mes avanza hacia su punto medio con una energía de renovación que impulsa a cada signo a fortalecer su desarrollo interior y a reconocer las oportunidades que el cosmos coloca en su camino.

Según lo publicado por El Nuevo Herald, encargado de compartir estas proyecciones, los doce signos reciben una orientación particular acompañada de sus respectivos números de la suerte, útiles para tomar decisiones importantes y favorecer la prosperidad, incluso en temas relacionados con juegos de azar.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Se produce una liberación importante en el plano emocional o personal. Se reconoce que se dedicó tiempo a alguien que no aportaba bienestar y ahora la energía se dirige hacia un rumbo más estable. Llega una persona que ofrece equilibrio. Las decisiones firmes serán clave.

Números de suerte: 22, 9, 16.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La influencia astrológica impulsa nuevas expresiones creativas. Se marca distancia con quienes no generan confianza. Todo aquello que generaba angustia llega a su fin. Surgen fuerzas para romper límites y construir un futuro más sólido.

Números de suerte: 6, 45, 3.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Comienza una etapa de renovación personal. Se eliminan hábitos y situaciones que ya no son necesarias. Se cumplirán metas y no faltarán oportunidades económicas. Los anhelos de estabilidad emocional y familiar toman forma.

Números de suerte: 10, 5, 49.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

El buen ánimo regresa gracias a la fortaleza del amor. Se activa la pasión en la pareja. Temas financieros toman protagonismo y es momento de organizar cuentas y definir inversiones adecuadas.

Números de suerte: 7, 45, 32.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Se abren caminos que antes estaban cerrados. El amor brilla con intensidad y aumenta el magnetismo personal. Quedan atrás las sombras del pasado y surge una nueva claridad. En el trabajo se alcanzan logros significativos con menos esfuerzo, pero más calidad.

Números de suerte: 15, 26, 30.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Es momento de tomar control. Una figura romántica genera interés y otra persona influye positivamente en el ámbito profesional, llevando a decisiones relevantes. La vida social toma fuerza y las relaciones sentimentales se consolidan.

Números de suerte: 20, 4, 13.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Surgen nuevas responsabilidades que exigen mayor entrega. La fortaleza física y emocional ayudará a superar retos. El pensamiento será poderoso y debe usarse con prudencia. Lo que se visualice con intensidad se materializará.

Números de suerte: 5, 10, 7.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Se destacan cambios profundos en la orientación de la vida. Conversaciones y alianzas profesionales traerán estabilidad económica. También se favorecen ganancias a través de vínculos cercanos. Es hora de activar proyectos.

Números de suerte: 14, 3, 29.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

La sensación de insatisfacción queda atrás. Aparecen motivos para sentir alegría y transmitir optimismo. Se sobresale dentro de grupos sociales y se defenderán intereses personales y familiares. Llegan beneficios inesperados.

Números de suerte: 8, 4, 3.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

Errores pasados dejan enseñanzas valiosas, especialmente en el amor. Se abren puertas hacia nuevas relaciones y oportunidades laborales. Insistir en lo antiguo significa estancarse, por lo que ahora la prioridad será lo espiritual.

Números de suerte: 8, 30, 21.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Una ilusión desaparece y se inicia un cambio de rumbo hacia nuevos entornos. La suerte acompaña lo desconocido y lo creativo. Se bendicen los caminos relacionados con arte, evolución interior y economía.

Números de suerte: 7, 13, 2.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Llega claridad y se rompen ataduras. Lo justo se obtendrá tanto por leyes humanas como divinas. El amor con la persona indicada aporta armonía. Se buscará fortalecer el lazo sentimental hasta convertirlo en una unión especial.