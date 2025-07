Yana Karpova presentó a su nueva pareja, hizo parte de ‘La casa de los famosos’

View this post on Instagram

“Los dos son ridículos, son tal para cual”; “Este man no sabe lo que quiere. Qué pereza”; “Por fin va a superar a Karina porque nunca se la saca de la boca”; “Bendito Dios”; “A Marlon lo sacaron la segunda semana, pero él se ha encargado de hacer su show por fuera” y “Ay no, jajajaja se veía mejor con el otro”, son algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

¿Qué pasó con Marlon Solórzano y Melissa Gate?

“Eso es un tema que no fluyó, es un tema con el que yo dije, me pareció muy linda la última vez que entré, todo empieza con una amistad y eso tiene que fluir, pero ella está en su cuento de Medellín, con sus cosas, solucionando sus problemas y como que no se ha dado es comunicación, no fluyó”.