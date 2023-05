Yeferson Cossio denuncia estafas a su nombre para “conocerlo” y tomarse fotos con él

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más importantes y relevantes de las redes sociales en Colombia. Desde hace más de una década el paisa ha hecho presencia en plataformas como Instagram y TikTok con videos en los que las bromas pesadas y los lujos son el pan de cada día y lo que más motiva a sus más de 10 millones de seguidores a dejar likes y comentarios, que al final son los que el modelo monetiza.

Esta fama que tiene Cossio no solo le ha dado la oportunidad de hacer una gran fortuna que le permite viajar por todo el mundo, comprar ropa de diseñador y hasta tener automóviles de lujo, también lo ha puesto en situaciones muy álgidas como las que acaba de mencionar en sus redes sociales, donde los dueños de lo ajeno se aprovechan del cariño que le tienen al modelo para robarles su dinero.

El influencer aseguró que la cifra que gana puede variar cada mes según las dinámicas que realice en sus redes. - Foto: Instagram Yeferson Cossio

En las historias que Cossio publicó él cuenta lo que sucedió. Todo inició con su hermana Cintina, quien estaba departiendo con unas amigas y una de ellas le contó que sabía de alguien, estaba pidiendo una gran suma de dinero para tener la posibilidad de conocer a Yeferson en persona y así poder tener una foto con él. Esta información la conoce de primera mano porque son unas conocidas las que habría hecho una colecta para recolectar el monto y así poder tener un espacio con el creador de contenido.

“Yo no he hecho eso, nunca lo haría y yo tengo fotos con miles de personas, o sea, a mí me piden una foto por ahí y yo la doy. Yo no me responsabilizo si se van a poner a creerle a cada persona que tenga una foto conmigo que diga: ‘te cobro esto para que lo conozcas’, porque jamás lo he hecho… De hecho, un colega con el que yo trabajaba me di cuenta de que también estaba cobrando dizque 2′000.000 por conocerme”, relató Yeferson en su historia.

Foto: video Facebook - Foto: Foto: video Facebook

El paisa se mostró afectado e indignado con la situación, pues no le cabe en al cabeza que haya personas tan sin oficio para estar estafando de esta forma y más dañando su nombre, que ha estado envuelto en varias polémicas en los últimos años. “Si se dejan estafar ya es problema de ustedes, yo nunca cobraría por conocerme. Ya es algo muy diferente si es una pauta o algo, pero así no”, añadió el influencer.

Yéferson Cossio sin tatuajes. - Foto: Imagen tomada de Instagram @yefersoncossio

Cossio también publicó en sus historias un pantallazo de una conversación donde le cuentan otro caso de personas que han recibido ofertas para conocer al modelo, pero tiene que desembolsar varios millones de pesos colombianos, asunto que sigue siendo una estafa y de las más bajas, según el influencer paisa.

Estas historias han sido compiladas por algunas cuentas de Instagram y algunos cibernautas dejaron su opinión al respecto, dejando claro que ellos no pagarían un solo centavo para estar al lado del paisa. “El pague por conocer a este señor tiene que ser que le sobra mucho la plata, de verdad se pasan”, “La verdad yo no gastaría un peso, ni mi tiempo para conocer a ningún influencer, que se creen artistas sin serlo”, “😂 ¿qué haremos pues?”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación de Inforfarándula Colombia.

Mientras tanto, Cossio también enterneció a sus más de 10.6 millones de seguidores con la historia de un pájaro exótico que por accidente terminó estrellándose con uno de los ventanales de su mansión y él ha decidido recoger y cuidar mientras dicho animal logra recuperar fuerzas y poder volver a volar, todo bajo la supervisión del veterinario de cabecera de Yeferson.