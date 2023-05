Cintia Cossio revela si su hermano Yéferson le fue infiel o no a Jenn Muriel con su actual novia Carolina Gómez

Ya han sido varias las ocasiones en que los mismos seguidores de la creadora de contenido Cintia Cossio la confrontan sobre su relación con su cuñada, la también influencer Carolina Gómez, quien empezó a figurar en el radar de la farándula nacional por cuenta de su relación con Yéferson Cossio, uno de los creadores de contenido más relevantes y millonarios de la escena nacional.

Todo este revuelo de Cintia con Carolina viene desde meses atrás cuando Yef mantenía una relación sentimental con Jenn Muriel, quien fue pareja del paisa por varios años e hizo una amistad admirable con Cintia, pues las dos se dejaban ver juntas en infinidad de ocasiones y hasta se confabulaban para hacerle bromas al también modelo, una de las estrategias más efectivas para la familia a la hora de ganar seguidores, likes, interacciones y mucho dinero.

Foto: Instagram @soycintiacossio.

Pero la relación de Yéferson y Jenn murió, en medio de muchos rumores sobre una posible infidelidad por parte del paisa, quien en varias ocasiones ha dicho que fue él el que cometió un error sin remedio y por eso le ha pedido perdón a Muriel, resaltando que ella ha sido una de las mujeres más hermosas e inigualables con las que ha podido compartir.

Cintia han tratado de mantenerse al margen de esta polémica, sin embargo, ahora con Gómez en el panorama, sus seguidores se le han ido encima al verlas a las dos muy amigables la una con la otra, recalcándole que está jugando “a dos bandos” y que le “lambe mucho” a su nueva cuñada.

Foto: Instagram @yefersoncossio.

La influencer ya no aguantó más los insultos y las palabras sin sentido de sus seguidores y aprovechó que estos le tocaron el tema en su dinámica de preguntas para aclarar por qué ella se comporta como lo hace con su nueva cuñada, y dejando claro que ella es transparente en su actuar sea quien sea el que esté a su alrededor, pues no necesita cambiar de forma de ser de acuerdo a la persona que trate.

“En realidad yo no le lambo. Yo soy con ella como soy con todo el mundo, como he sido con todas mis cuñadas, con mis cuñados, exactamente igual con ellos y con todo el mundo… Que no lo exprese en redes es otra cosa. Ahora, por qué lo he expresado un par de veces en redes, porque a mí en realidad me parece muy bajo que estén juzgando a una persona y suponiendo cosas sin saber absolutamente nada de esa persona, ni siquiera sobre su personalidad”, declaró Cintia en su historia.

Foto: Instagram @soycintiacossio.

Además, la creadora de contenido que es una de las más exitosas en la plataforma Only Fans, incluso dijo que le parecía patético odiar a personas que ni siquiera se conocen o solamente por lo que se dice de ellas, como es el caso de Shakira, a quien Cossio ha mencionado como su ídola, pero cuyas últimas canciones ha odiado hasta la muerte, como la Sesión # 53 de Bizarrap.

Solamente la canción la hace sentir náuseas, pero no por eso Cintia odia a Shakira y ese era el mensaje que le quería transmitir a sus seguidores, que ya son alrededor de 6.3 millones, dejándoles claro que ella ni se pasa de cariños con Carolina, ni tampoco la va a hacer a un lado por su cariño hacia Muriel. Ella sigue estando firme con su actuar y no lo va cambiar por la percepción de sus fans.

“Lo mismo me pasa con esta muchachita, que es que ustedes la juzgan, le tiran odio, simplemente por ser la nueva novia, porque ella no fue una infidelidad ni nada, ella es la nueva novia de mi hermano y eso verdaderamente me parece muy injusto… Entonces no es que le lambda, así soy con todas las personas a mi alrededor”, finalizó Cintia.