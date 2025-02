Yeferson Cossio llegará al altar: así fue la romántica propuesta de matrimonio a Carolina Gómez

View this post on Instagram

“Me muero, los amo con mi alma, felicitaciones”, “Efectivamente, cuando dicen que no quieren casarse, no quieren es casarse contigo”, “Quedé fría y con la mente en blanco”, “Definitivamente, más que comprobado, no es el tiempo, es la persona”, “Son los más hermosos, felicitaciones, son unas personas con un corazón increíble”, “Les deseo lo mejor del mundo, son una pareja hermosa” y “Amé, volví a creer en el amor, ya quiero ver todo lo que viene”, son algunas de las palabras que llamaron la atención.