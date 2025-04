Yeison Jiménez confesó los momentos oscuros que vivió por la depresión y reveló trágicos pensamientos: “Se me iba la respiración”

Yeison Jiménez habló de la depresión y ansiedad que vivió

“Estoy cantando y se me empiezan a venir las lágrimas y yo digo: qué es esta mierda, qué estoy haciendo acá, yo no quiero estar acá, y descubrí la depresión […] Yo decía: no quiero más esta mierda, me quiero morir. Pensamientos de suicidio. Yo decía: Dios mío, qué me está pasando. Me había alejado mucho de Dios. Cuando tú eres un hombre de Dios, que conoces de Dios a ti, no te atacan los demonios que atacan al que están en la calle”, dijo el cantante.