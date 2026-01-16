Gente

¿Yeison Jiménez era multimillonario? Ciro Quiñonez dio su verdad: “Es merecedor de cada peso”

El cantante de música popular era uno de los más cercanos al oriundo de Manzanares.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

16 de enero de 2026, 5:52 p. m.
Ciro Quiñonez dio su verdad acerca de la supuesta fortuna de Yeison Jiménez.
Ciro Quiñonez dio su verdad acerca de la supuesta fortuna de Yeison Jiménez.

La industria musical colombiana atraviesa días de profunda tristeza luego de que se confirmara la muerte de Yeison Jiménez, una noticia que dejó nostálgico al país entero el sábado 10 de enero.

El fallecimiento del artista marcó un antes y un después para el género de la música popular, del cual llegó a convertirse en uno de sus artistas insignias.

El cantante perdió la vida luego de un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, entre los municipios de Paipa y Duitama.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Su repentina partida dejó un profundo vacío en el entorno más cercano del artista. Familiares, amigos y colegas lamentaron la pérdida de una voz que había logrado el éxito en el panorama musical nacional.

Desde que su fallecimiento se dio a conocer, varios aspectos de su vida se han convertido en curiosidades para muchas personas, y entre ellas está el tema de su dinero, su fortuna, debido a que el cantante aparte de mostrar su talento en tarima, también destacaba por ser un innegable empresario al tener una gran variedad de negocios.

Ciro Quiñonez dio su verdad en tema de la fortuna de Yeison Jiménez

En la tarde de este viernes 16 de enero, Ciro Quiñonez estuvo en diálogo con SEMANA, se refirió a la muerte de Yeison, a quien llama su “papá musical”, y habló de diversos temas del cantante.

Al cantante se le mencionó que algunas personas dicen que Jiménez era “multimillonario”, y él dio la verdad según él, ya que era uno de los amigos más cercanos al aventurero.

“No, Yeison fue un camellador toda su vida, incluso el primero de enero lo hablábamos porque yo le decía: ´Yeison, ya es hora de que disfrutes’. Yeison toda su vida se dedicó a trabajar, a planear su vejez, a comprar fincas, a meterse en un negocio, a tener ganado... o sea, Yeison fue un empresario 24/7″, dijo, destacando que el fallecido artista se centró fue en hacer que su faceta de empresario creciera con el tiempo.

Además, Ciro recalcó que para él, todo el dinero que poseía Yeison era merecido, por todo su esfuerzo:

“Para nadie es un secreto que estaba muy bien económicamente, pero tampoco es así como lo están diciendo que está multimillonario. Yo creo que es merecedor de cada peso que tenga, porque se la lucho, porque la trabajó pero Yeison fue un trabajador que en estos momentos yo creo que tiene muchas tierras, tiene muchas cosas, pero no es como la gente lo dice”, añadió.

Por último, desmintió totalmente a las personas que dicen en redes que él era un hombre multimillonario: “Y si tiene dinero, se lo tiene bien merecido, Yeison no era multimillonario, se lo puedo asegurar, Yeison era una persona que vivía muy bien pero que más allá de vivir bien, se enfrascó en hacer muchas empresas, un empresario de lleno”, concluyó.

