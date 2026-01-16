Camila Galviz aclaró su vínculo con Yeison Jiménez y respondió a duros señalamientos: “No busco fama”

La muerte de Yeison Jiménez causó un fuerte impacto en todo el país, en especial por la forma en la que se produjo la tragedia el pasado 10 de enero de 2026. El cantante de música popular viajaba en una avioneta que se accidentó en el departamento de Boyacá, suceso que dejó un saldo fatal de seis personas fallecidas, incluido el artista.

La confirmación del hecho desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores, colegas y ciudadanos expresaron su pesar. Los mensajes de condolencia, apoyo y solidaridad se multiplicaron en distintas plataformas, evidenciando la huella que dejó Yeison Jiménez en el público y el acompañamiento colectivo hacia su familia en medio de este difícil momento.

Una de las personas que se pronunció en plataformas digitales fue Camila Galviz, una modelo y creadora de contenido, quien destapó un chat con el artista como gesto de cariño a la memoria del famoso. Sin embargo, esto no fue tomado de la mejor manera por muchas personas, quienes la acusaron de haber sostenido un amorío con él.

Varias publicaciones comenzaron a fluir en estos espacios, llevando a que los usuarios la señalaran de meterse en la relación amorosa que tenía la celebridad con Sonia Restrepo. A este punto, una de las hermanas del cantante también reaccionó, llamándola atrevida.

Ante la ola de críticas que salieron a la luz, Camila Galviz se pronunció a través de su cuenta de Instagram, defendiéndose de esta polémica y aclarando cuál era el vínculo con el artista. La mujer aseguró que muchas cosas que se estaban diciendo eran mentira, suplantándola en perfiles falsos.

“Buenas tardes. Quiero aclarar con respeto que las publicaciones, conversaciones, imágenes y perfiles que están circulando desde cuentas falsas NO me pertenecen y NO son reales, incluyendo contenido creado o manipulado con inteligencia artificial”, comentó en un comunicado oficial.

A esto, la modelo puntualizó que su interés no era buscar fama o reconocimiento, sino despedir al artista como muchas personas lo hicieron.

“No busco fama, atención ni exposición desde la polémica. Mi trabajo en redes es profesional y nunca ha estado basado en el escándalo. Lo único que hice fue compartir una foto y un pantallazo de una conversación como un gesto personal, sin intención de generar interpretaciones que no corresponden a la realidad. Ese fue el único contenido que publiqué”, aseguró.

“Aclaro también que este perfil y mi cuenta de TikTok son las únicas cuentas que sí son mías, NO tengo perfiles alternos ni secundarios. Todo lo demás que se está difundiendo no me corresponde, no ha sido publicado por mí y no es real. Agradezco a quienes actúan con criterio, respeto y empatía. No haré más comentarios al respecto”, concluyó.