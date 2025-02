Yeison Jiménez soltó confesión y reveló que necesita un “trasplante” para tratar difícil diagnóstico médico

Yeison Jiménez habló del trasplante que necesita para sus ojos

Además de destacar en el medio por sus canciones y conciertos, Yeison también ha estado participando en diveros reality shows musicales como Yo me llamo y la voz Kids, sin embargo, no pudo continuar, debido a su problema de salud, pues las jornadas extensas de grabaciones y las luces de estudio, lo afectaban.

Ante esto, Yeison, que actualmente tiene 33 años, dejó ver que necesita una cirugía: “la luz me entra mucho más fuerte que las personas normales al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos, pero es la verdad, no hay otra forma”.