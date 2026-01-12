Gente

Yeison Jiménez y el giro que planeaba darle a su vida luego de cumplir 35 años: "Llevo 20 años trasnochando"

El cantante afirmó que su proyecto de vida no era continuar con agendas saturadas de conciertos y otros compromisos laborales.

Redacción Gente
12 de enero de 2026, 7:05 p. m.
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026.
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026.

Las entrevistas que Yeison Jiménez alcanzó a conceder en vida en diferentes medios de comunicación, pódcast y otros formatos de entretenimiento se han tomado las redes sociales tras su fallecimiento, el pasado 10 de enero, luego de sufrir un accidente aéreo que le cobró la vida a él y a otras cinco personas que lo acompañaban en la aeronave.

Entre esas conversaciones se ha revivido una que tuvo con Laura Acuña en 2023, en la que el cantante alcanzó a revelar el giro que planeaba darle a su vida tras cumplir 35 años, pues afirmó que su intención no era continuar con agendas saturadas de conciertos y otros compromisos laborales.

Video: reviven el susto que vivió Jhon Alex Castaño, al parecer, en el mismo lugar donde murió Yeison Jiménez

De acuerdo con su relato, la idea era hacer una pausa para poder disfrutar el éxito que había logrado, después de varios años de trabajo, y compartir en calma con su familia. Esta meta la empezaría a cumplir en julio de 2026, después de cumplir sus 35 años.

“Yo pienso hacerle hasta los 35, si Dios me presta la vida, y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. También porque es una promesa… además de que me gusta. Yo creo que en eso va a terminar”, comentó en aquel momento.

Estos planes, según sus declaraciones en una de sus presentaciones, los tenía muy claros porque llevaba “20 años trasnochando”, dedicando el 70 % de su vida a su carrera, un 20 % a su familia y el 10 % al amplio número de empresas que creó y por las que trabajaba a diario.

Al recordar estas palabras, sus seguidores han señalado sentir gran impresión y nostalgia porque, desafortunadamente, esta fue una de esas metas que Yeison Jiménez no logró hacer realidad, pese a consolidarse como uno de los cantantes de música popular más afamados en la actualidad en Colombia.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

No obstante, tras su inesperado y pronto deceso, tanto fanáticos como colegas y amigos le han rendido sentidos homenajes que se han viralizado en las redes sociales y en los que han hecho referencia al importante legado que dejó en la industria musical colombiana, siendo un ejemplo de superación que muchos admiran y que fue clave para crear esa conexión tan especial que tenía con sus seguidores.

Por otro lado, hay quienes destacan y aplauden la fe que Yeison Jiménez siempre demostró tener y que, según él, fue clave para lograr convertirse en un gran artista, escuchar sus canciones en diferentes emisoras, llenar estadios y, lo mejor de todo, brindarle una mejor calidad de vida a su familia.

