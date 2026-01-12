Yeison Jiménez y el giro que planeaba darle a su vida luego de cumplir 35 años: “Llevo 20 años trasnochando”

Las entrevistas que Yeison Jiménez alcanzó a conceder en vida en diferentes medios de comunicación, pódcast y otros formatos de entretenimiento se han tomado las redes sociales tras su fallecimiento, el pasado 10 de enero, luego de sufrir un accidente aéreo que le cobró la vida a él y a otras cinco personas que lo acompañaban en la aeronave.

Entre esas conversaciones se ha revivido una que tuvo con Laura Acuña en 2023, en la que el cantante alcanzó a revelar el giro que planeaba darle a su vida tras cumplir 35 años, pues afirmó que su intención no era continuar con agendas saturadas de conciertos y otros compromisos laborales.

De acuerdo con su relato, la idea era hacer una pausa para poder disfrutar el éxito que había logrado, después de varios años de trabajo, y compartir en calma con su familia. Esta meta la empezaría a cumplir en julio de 2026, después de cumplir sus 35 años.

“Yo pienso hacerle hasta los 35, si Dios me presta la vida, y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. También porque es una promesa… además de que me gusta. Yo creo que en eso va a terminar”, comentó en aquel momento.

Estos planes, según sus declaraciones en una de sus presentaciones, los tenía muy claros porque llevaba “20 años trasnochando”, dedicando el 70 % de su vida a su carrera, un 20 % a su familia y el 10 % al amplio número de empresas que creó y por las que trabajaba a diario.

Al recordar estas palabras, sus seguidores han señalado sentir gran impresión y nostalgia porque, desafortunadamente, esta fue una de esas metas que Yeison Jiménez no logró hacer realidad, pese a consolidarse como uno de los cantantes de música popular más afamados en la actualidad en Colombia.

No obstante, tras su inesperado y pronto deceso, tanto fanáticos como colegas y amigos le han rendido sentidos homenajes que se han viralizado en las redes sociales y en los que han hecho referencia al importante legado que dejó en la industria musical colombiana, siendo un ejemplo de superación que muchos admiran y que fue clave para crear esa conexión tan especial que tenía con sus seguidores.

Por otro lado, hay quienes destacan y aplauden la fe que Yeison Jiménez siempre demostró tener y que, según él, fue clave para lograr convertirse en un gran artista, escuchar sus canciones en diferentes emisoras, llenar estadios y, lo mejor de todo, brindarle una mejor calidad de vida a su familia.