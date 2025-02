Yina Calderón destapó supuesto romance con Nico Hernández: “Él tiene esposa”

“Pero no pasó nada, solo fueron piquitos y ya. Es un muchacho que se llama Nico Hernández, es un peladito, pero no fue nada mío, solo piquitos y ya”, indicó la mujer.

“Sí, él ya tiene esposa, pero yo no sé qué me vio, y el día que lo conocimos yo estaba superborrachaa, vuelta mierd*”, dijo entre risas.

“El momento más humilde de Nico Hernández”; “Pobre Nico”, “Yo no sé qué me vio jajajaja menos mal lo dijo ella”; “No se les olvide que Yina es mitómana”; “Hay que preguntarle a Nico Hernández si eso es verdad”; “una tristeza y tres pesares”; “Ay no, por favor no más, primero Legarda y ahora Nico Hernández, le creo”.