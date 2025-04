Yina Calderón estaría envidiando a Melissa Gate tras su intercambio en ‘La casa de los famosos All-Stars’: “Yo ya me coticé”

La polémica no se detiene en La Casa de los Famosos Colombia , y esta vez, quien encendió las redes fue Yina Calderón , una de las participantes más comentadas de esta segunda temporada.

Yina Calderón y Mane protagonizaron fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’: “Si te toco, me expulsan”

Frente a esta situación, Yina no ocultó nada y aseguró que ella debía haber sido la elegida para ese cruce entre casas. “Yo quiero internacionales, yo no quiero pelear con nadie que no sea internacional. Ya subí de categoría”, expresó Yina, con tono desafiante, durante una de las conversaciones en la casa.