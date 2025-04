Yina Calderón reveló petición que le hizo a ‘El Jefe’ tras su enfrentamiento con La Jesuu: “Yo pago”

En la noche del jueves 24 de abril, Valentina Ruiz, mejor conocida en la industria de las redes sociales como La Jesuu, regresó a La casa de los famosos Colombia, luego de haber sido seleccionada por La Toxicosteña al obtener el poder de ‘resurrección’, en medio de la reciente noche de nominación.

Pese a que Yina Calderón se mostró emocionada al enterarse de la noticia, la reacción de quien fue su compañera al llegar nuevamente al reality la dejó sorprendida, pues tan solo algunos minutos de ingresar, se fue en contra y ‘le declaró la guerra’ en el juego.

La Jessu regresó a ‘La casa de los famosos’ y le declaró la guerra a Yina Calderón. | Foto: Canal RCN

“Te voy a decir algo: hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras. Te voy a pedir encarecidamente que, en el tiempo que queda de la competencia, no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia (...) Como desde que yo estaba nadie te podía decir nada por qué ya era guerra declarada, entonces usted o yo la saco a usted. En definitiva, no sos amiga de nadie, fingidora”.

Ante esto, Yina respondió: “Yo jamás voy a ser enemiga tuya porque a mí no me das el nivel (...) No me vas a venir a quitar nada, yo grito a quien se me dé la gana. A mí me respeta, babosa".

¿Qué pasó después de la pelea de Yina y La Jesuu?

Aunque muchos querían ver qué iba a pesar entre las dos mujeres, el Canal RCN detuvo la transmisión y se mostraron otras imágenes de la casa. Sin embargo, horas después, Yina Calderón se sentó con Camilo Trujillo y Fernando ‘El Flaco’ Solórzano y reveló que, en medio de la rabia, buscó hablar con la producción.

“¿Saben lo que yo hice? Entré rabona a ese confesionario, pero rabona y le dije a ‘El Jefe’ que me pasara el contrato para pagar la multa. A mí no me van a venir a tratar mal en la casa y mucho menos una vieja a la que yo ni siquiera le he hecho nada (...) ‘El Jefe’ me dijo: ‘Tranquilízate, por favor’, el bravo, el que nos habla en las pruebas”, dijo entre risas.

La empresaria y creadora de contenido manifestó que fue un momento lleno de tensión, especialmente, porque no esperaba esta reacción de quien un día fue su amiga.