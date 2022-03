‘Yo me llamo’: la fortuna que se lleva el ganador del reality de televisión

Este lunes 7 marzo los seguidores del reality de Caracol, Yo me llamo sabrán qué imitador logrará conquistar no solo los corazones de los jurados, sino de los televidentes que no se han perdido un solo capítulo.

Con la sorpresiva salida del imitador de Leonardo Favio, el jurado del programa, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, ya hizo la primera parte que fue elegir a los dos artistas que se disputarán la final.

Ahora, la decisión no estará en manos de los expertos, sino de los televidentes, pues serán ellos los encargados de votar a través de la página web destinada para ello y cuya sección ya se encuentra activa para recibir los votos del público.

¿Cuánto se lleva el ganador?

El premio para el ganador de Yo me llamo será de $ 500 millones, lo cual está establecido como una “ganancia ocasional” en el Estatuto Tributario Nacional; al imitador que gane el reality se le descuenta el 20 %.

Teniendo en cuenta esa cifra de descuento, al ganador se le restarán $ 100 millones de su premio, es decir que recibirá un total de $ 400 millones. Cabe mencionar que estos descuentos no aplican solo para ganadores de programa, sino para juegos de azar como el Baloto y la lotería o herencias y donaciones.

Cabe destacar que el pasado viernes 4 de marzo quedó decidida la gran final del programa entre el imitador de Maluma, y el del español que cantó baladas románticas, pop e incluso rock, Camilo Sesto.

Sin embargo, una parte del programa estuvo centrada en la despedida del que se consideraba como “el favorito del público”, quien se presentó junto con Alejandro Santamaría, y aunque recibieron buenas críticas por parte de los jueces, estas no habrían alcanzado para que llegaran al último filtro.

Uno de los comentarios por parte de los jueces para Sergio Moscoso, quien representa a Leonardo Favio, fue que había hecho un buen trabajo en el programa y que la gente lo tenía en buena estima. “Has hecho un tránsito por ‘Yo me llamo’ lleno de luz, de muchos éxitos. La gente te ha acogido muy bien”, fueron las palabras de Amparo Grisales al artista que se despidió de la competencia.

Al salir, Moscoso afirmó que esta experiencia había sido lo mejor de su vida. “Muy contento, muy agradecido. Estar en este escenario es lo mejor que me ha pasado en la vida. Señores del jurado, los quiero con el corazón”, fueron las palabras de Moscoso.

Sin embargo, en el transcurso del programa, uno de los primeros en alcanzar un lugar en la gran final fue ‘Maluma’, quien se presentó junto con Ciro Quiñónez, y su presentación fue catalogada como “profesional” por parte de César Escola, mientras que los otros jurados recalcaron que estos dos artistas habían interpretado de manera “natural” el género urbano.

Por lo que la lucha estuvo entre Camilo Sesto y el artista argentino. Pero, el intérprete de Sesto se llevó el lugar luego de su presentación en conjunto con Arelys Henao, misma que fue aplaudida por los jueces. “Quiero celebrar la comunión que hicieron ambos”, fueron las palabras de Escola para la presentación del segundo finalista del programa.