Mateo Carvajal contó cuál es su peor embarrada durante sus citas románticas

Mateo Carvajal ha estado muy activo en sus redes sociales, por lo que ha permanecido en el ojo público. De hecho, también ha aprovechado el espacio para divertirse e interactuar con sus seguidores. Recientemente, el paisa fue tendencia tras pasar por la ruptura amorosa que tuvo con Stephanie Ruíz, y luego ser visto en compañía de su hijo Salvador.

No obstante, en una nueva dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Carvajal aprovechó contar algunas anécdotas de su vida. Además, relató una embarrada que hizo en su primera cita, algo que levantó la curiosidad de muchos.

“La mayor cagada en una primera cita”, escribió el usuario en la caja de preguntas. A lo que Carvajal aseguró que hay algo que le sucede cuando está conociendo a alguien.

“Espero que esto no solo me pase a mí. No sé, a veces, en medio de una conversación me empieza: ‘¿Cómo es que se llama?’. Se me olvida el nombre, estoy pensando en el nombre y nada, se me olvida”, relató el colombiano, haciendo una encuesta para que sus seguidores le contaran si era algo en común.

La relación entre Mateo Carvajal y el futuro esposo de Melina Ramírez

Melina Ramírez y Mateo Carvajal se separaron hace un tiempo, pero la pareja tuvo a su hijo Salvador, motivo por lo cual mantienen una buena relación.

Tanto el ganador del Desafío Súper Humanos como la presentadora tienen nueva pareja, precisamente, ella confirmó su compromiso de matrimonio con el actor Juan Manuel Mendoza, un tema que despertó la curiosidad de los seguidores de Carvajal, sobre la relación que tiene con el prometido de su expareja.

El pasado 31 de diciembre, Melina publicó un carrusel de fotos en Instagram en el que contó que se casa con el famoso actor y cantante Juan Manuel Mendoza.

“Te amo. Soy muy afortunada de tenerte, quiero construir a tu lado el hogar que soñé. Gracias 2021 por tanto. ¡Qué felicidad tengo!”, escribió la presentadora en su publicación.

Los seguidores de Mateo Carvajal aprovecharon que abrió el espacio para preguntas en sus historias de Instagram para consultarle sobre cómo es su relación con Juan Manuel Mendoza.

“¿Cómo te la llevas con el padrastro de Salvador?”, le preguntaron a Carvajal en la red social. El influenciador y modelo no evadió el interrogante del usuario de Instagram y contestó con mucha tranquilidad.

“Aún no he tenido el placer de conocerlo, pero nos llevamos bien”, respondió Mateo Carvajal en sus historias de Instagram, en donde tuvo más interacción con sus seguidores. Algunos le preguntaron sobre sus tatuajes y consejos para hacer deporte.

Otro cibernauta también aprovechó el espacio de conversación para preguntarle por la apuesta con el cantante de música popular Jhonny Rivera.

“¿Verdad que le dio miedo de Jhonny Rivera?”, le consultaron a Carvajal, a lo que él respondió que sigue “firme” y añadió que está sin dinero. “Estoy más ‘pelao’ que la Liendra cuando no tenía las cuentas”.

Mateo Carvajal retó al cantante colombiano Jhonny Rivera a correr una gran distancia en kilómetros. Quien gane se llevará una gran suma de dinero. “Don Jhonny está corriendo como un animal, como un man de Etiopía, de Uganda, don Jhonny usted está en un nivel alto, está corriendo igual que yo, mi hermano le tengo un reto para que salgamos al ruedo si no le da miedo”, dijo en primera instancia Carvajal.

“Le apuesto 10 millones en una carrera, usted y yo, le voy a dar ventaja un poquito y la voy a hacer sin desayunar, es lo único porque usted está corriendo bien y porque usted es un varón. Si no le pide permiso a Andy”, afirmó Carvajal.

El cantante y padre de Andy Rivera no dudó en contestarle de manera inmediata a su retador. “No me da miedo, me da pesar la platica. Se la pinto de esta manera, usted hace cinco kilómetros y yo hago cuatro. Es más, le pido que me dé dos semanas para entrenar, usted verá”, le contestó Rivera.

Carvajal, como todo buen negociante paisa, le hizo otra propuesta. “Hagamos una cosa, hacemos 10 kilómetros y le doy de ventaja dos, así es más parejo”, dijo Mateo.