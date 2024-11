Y Duque también ganaría por la confusa coyuntura de 2020. El mandatario, con su favorabilidad en picada, no tiene un partido unido que lo respalde a capa y espada, ni voceros con fuerza que metan la mano al fuego por él . Santos tenía varios ministros conocidos y mediáticos que hacían esa tarea; Uribe se defendía por sí solo; Samper tuvo a Horacio Serpa para lidiar los peores momentos; pero Duque no tiene una voz fuerte en su propio equipo.

Entre ellas, se sabe que Vargas Lleras se echará al hombro el trámite de las reformas a la justicia, a la salud, a las consultas previas, a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Y también que impulsará leyes relacionadas con el ordenamiento territorial, la seguridad ciudadana y el transporte aéreo.

Si tiene éxito y le resulta bien su pacto con Duque, Vargas Lleras puede quedar bien posicionado para dar de nuevo la pelea en 2022. En efecto, volverá a demostrar que es un hombre de resultados, como hizo cuando lideró los temas de vivienda e infraestructura en el Gobierno Santos.

Sin embargo, algunos riesgos evidentes pueden llevar a que Vargas Lleras termine chamuscado. El mayor de ellos es que el Gobierno definitivamente no atraviesa por su mejor momento y el presidente aún no logra armar un relato que convenza al país sobre lo que viene haciendo. Hay expectativa por los resultados que tendrá en el Congreso la reciente coalición con Cambio Radical y La U. Pero la conexión con los ciudadanos no está asegurada y el timonazo en la Casa de Nariño en materia ministerial no resultó tan profundo como muchos esperaban.

Además al Gobierno le ha faltado estrategia para poner al país a debatir reformas controversiales pero necesarias, como la pensional y laboral, una tarea pendiente desde hace muchos años. En ese sentido, Vargas Lleras podría terminar por absorber el desgaste que se avecina y una buena dosis de impopularidad, pues defenderá esos proyectos ante los medios y el Congreso. Allí tendría además como aliado a Arturo Char, que asumiría la presidencia del Senado, aunque su suerte está en entredicho por los señalamientos que ha hecho en su contra la prófuga excongresista Aida Merlano desde Venezuela.