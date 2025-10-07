Suscribirse

“Así como un extraño se ocupó de mí, yo cuidaré de otras personas”: Tony Robbins realizó una gran donación para Bogotá

El legendario líder motivacional visitó Bogotá para inspirar a más de 8.000 personas durante el Wake Up Conferences, uno de los eventos de crecimiento personal más grandes de América Latina.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 10:04 p. m.
Tony Robbins —considerado el mentor de mentores— inspiró a miles de asistentes en el Wake Up Conferences en Bogotá.
Con su energía inconfundible y mensajes transformadores, Tony Robbins —considerado el mentor de mentores del mundo— inspiró a miles de asistentes en el Wake Up Conferences, en Bogotá, a romper sus límites y reconectarse con su propósito.

El reconocido orador motivacional estadounidense cerró el evento Wake Up Conferences el pasado 4 de octubre con una charla sobre las necesidades humanas y cómo lograr priorizarlas para alcanzar la felicidad. Tras 25 años sin visitar América Latina, Robbins regresó al continente para compartir su visión sobre el propósito de la vida y el logro de las metas personales.

Robbins explicó que los seres humanos buscan satisfacer seis necesidades fundamentales: certeza, variedad, significado, amor, crecimiento y contribución. Pero priorizar las tres últimas, aseguró, es la clave para alcanzar una vida plena y feliz.

En medio de una impactante puesta en escena, el coach de vida compartió la anécdota personal que marcó su propósito de inspirar y servir a otros. Recordó cómo durante su infancia vivió momentos de inseguridad alimentaria hasta que un hecho cambió su perspectiva: un día de Acción de Gracias, una persona de su comunidad se compadeció de su familia y les llevó comida. Aunque su padre la rechazó, pues su ego no le permitía aceptar la caridad, Robbins transformó ese recuerdo en una motivación para apoyar a quienes sufren hambre en el mundo.

Tony Robbins en Wake Up Conferences 2025 en Bogotá .
La filantropía es hoy uno de los pilares de su vida. A través de su fundación, Robbins ha contribuido a alimentar a millones de personas en todo el mundo. Durante su conferencia destacó el trabajo de la primera dama de Bogotá, Carolina Deik, y su programa Misión Nutrición Bogotá, que busca mejorar el acceso a los alimentos mediante estrategias de recolección, redistribución y educación.

Así mismo anunció una donación de 120.000 raciones de comida y la entrega de tres camiones para fortalecer la operación del programa. El evento también destinó un dólar por cada asistente a esta causa.

La conferencia de Robbins incluyó reflexiones profundas sobre el papel del dolor como motor de crecimiento personal, la importancia de los desafíos para evolucionar y la necesidad de conectar cuerpo y mente a través del movimiento para alcanzar grandes resultados. Los asistentes vivieron una jornada de reflexión, meditación y euforia, en un ambiente de celebración de la vida y búsqueda de un propósito superior.

La conferencia del despertar

Wake Up Conferences es una iniciativa del empresario peruano Jorge Loza y su esposa, Jenny Barrera, quienes reunieron a más de 2 referentes del crecimiento personal en un evento sin precedentes en Bogotá, que se realizó el 3 y 4 de octubre en el Coliseo MedPlus.

Entre los conferencistas invitados se destacaron Daniela Álvarez, con su charla ‘El milagro de la vida’; Jorge Arias, director de Google Cloud Workspace, quien habló sobre el legado de la inteligencia artificial; el periodista cubano y autor de best sellers Ismael Cala; Fernando Carrillo, exprocurador general de Colombia y hoy vicepresidente del Grupo Prisa, quien reflexionó sobre el papel de los medios en la democracia, y Carlos Vives, quien cerró la jornada del viernes con una muestra cultural y su conferencia ‘La industria del afecto’.

La conferencia de Robbins incluyó profundas reflexiones sobre el papel del dolor como motor de crecimiento personal.
El evento congregó a cerca de 8.000 asistentes, de los cuales más de 1.800 llegaron desde Perú y otros países de América Latina, consolidando el encuentro como uno de los más grandes de su tipo en la región. Las conferencias cerraron con broche de oro gracias a la energía y mensaje transformador de Tony Robbins.

