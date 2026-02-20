Así se transforma el servicio de aseo en siete localidades de Bogotá: pedagogía, contenedores y soluciones innovadoras

Desde que asumió el servicio de aseo en el ASE 1 de Bogotá, Promoambiental Distrito ha tenido una meta clara: aportar a la construcción de una ciudad libre de residuos, con un servicio moderno y confiable. Ocho años después de haber iniciado, la compañía abre una nueva etapa con grandes retos en sostenibilidad, cultura ciudadana y enfocada en estrategias que combinan continuidad del servicio, modernización operativa y trabajo.

Desde 2018 la empresa presta el servicio de aseo en siete localidades de la capital: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Su operación diaria está enfocada en garantizar la cobertura continua del servicio, el bienestar de millones de ciudadanos.

Por ejemplo, Promoambiental Distrito ha garantizado la recolección y el transporte de residuos para más de 710.000 usuarios, con un volumen que supera las tres millones de toneladas recolectadas, incluso en los escenarios más exigentes. Ante eventualidades como fenómenos climáticos, el incremento en la generación de residuos o variaciones en la movilidad urbana, sus servicios nunca se han visto comprometidos.

La nueva flota de camiones de Promoambiental Distrito impulsará aún más las operaciones en las siete localidades donde ofrece sus servicios. Foto: Promoambiental Distrito - API

Y aunque la atención de puntos críticos ha sido un reto permanente, la empresa ha recuperado y controlado 189 de los 261 puntos críticos que recibió al inicio de la operación, alcanzando una efectividad del 72 %. Su fórmula: un modelo que articula operación, pedagogía, intervención comunitaria y acompañamiento institucional.

Operación eficiente

El barrido del espacio público es un componente permanente: una labor esencial para el orden urbano y la calidad de vida. Gracias a la optimización de rutas, la adopción de mejores prácticas operativas y la capacitación constante de su equipo humano, la empresa hoy cubre de manera regular más de 15 millones de kilómetros de vías y áreas públicas, con un grupo de colaboradores reconocidos como Guardianes del Medio Ambiente.

A esta labor se suma la gestión integral de áreas públicas y zonas verdes en las localidades atendidas. Según su más reciente balance, Promoambiental Distrito ha intervenido cerca de 710 millones de metros cuadrados de áreas verdes; podado aproximadamente 300.000 árboles; realizado el lavado de múltiples espacios públicos e instalado cestas en puntos estratégicos.

La pedagogía ha sido una de las principales apuestas de Promoambiental Distrito para contribuir a la sostenibilidad de los servicios. Foto: Promoambiental Distrito - API

La operación se complementa con soluciones para el manejo de residuos del espacio público como los contenedores soterrados, una alternativa que combina eficiencia operativa y mejora del entorno urbano. Actualmente existen 15 puntos instalados en Usaquén, Chapinero y San Cristóbal, destinados exclusivamente a residuos como envases y restos ligeros. “Su implementación ha permitido reducir la contaminación visual, mejorar el saneamiento básico y disminuir la exposición de los residuos”, explicaron desde Promoambiental Distrito.

La compañía impulsa una de sus apuestas estratégicas más relevantes: el plan de renovación de la flota vehicular con 11 nuevos camiones. Foto: Promoambiental Distrito - API

Sostenibilidad, eje de la operación

La gestión social y la cultura ciudadana son un eje transversal, enfocadas en la separación en la fuente, el manejo adecuado de residuos y el cuidado del entorno. Las jornadas también incluyen sesiones educativas en los colegios, actividades con residentes, charlas con comerciantes, asesorías en conjuntos residenciales y encuentros con recicladores.

Ecopuntos es otra de las estrategias principales. Diseñada para la gestión de residuos voluminosos, la iniciativa ha permitido recuperar entornos en siete barrios, movilizar a más de 210 usuarios y recolectar cerca de 40 toneladas mensuales mediante la instalación semanal de contenedores industriales móviles para escombros y residuos voluminosos. Este trabajo ha fortalecido la articulación con Juntas de Acción Comunal, alcaldías locales y la Policía Nacional.

Promoambiental Distrito ha garantizado la recolección y el transporte de residuos para más de 710.000 usuarios, con un volumen que supera las tres millones de toneladas recolectadas. Foto: Promoambiental Distrito - API

El balance se consolida con la certificación Basura Cero, categoría oro, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), con una calificación de 96,7 sobre 100. “Para el usuario nuestras certificaciones significan tranquilidad. Contar con la Categoría Oro en Basura Cero y cuatro normas ISO es la garantía de que una organización con más de 1.600 colaboradores gestiona los residuos de la ciudad bajo estándares internacionales de seguridad, gestión ambiental y protección de datos”, destacó Tomás Mendoza, gerente de Promoambiental Distrito.

A través del Sistema de Gestión Basura Cero, la compañía ha redefinido el manejo de los residuos generados en su propia operación, mediante acciones de reducción en la fuente, reutilización de materiales, separación eficiente y trazabilidad permanente. Como resultado, dejó de generar 187.000 kilogramos de residuos, reutilizó más de 900 llantas en procesos de reencauche y recicló más de 100.000 kilogramos de residuos.

Las barredoras de Promoambiental Distrito son su p Foto: Promoambiental Distrito - API

En materia de sostenibilidad también se destaca el programa Sembratón, mediante el cual se han plantado 974 árboles nativos en zonas estratégicas de los cerros orientales como Acuabosques en Chapinero, el Santuario de Monserrate en Santa Fe y el Páramo de Sumapaz en Usme. “La tasa de supervivencia alcanza el 84 %, con 815 árboles vivos que hoy contribuyen a la mitigación de la erosión y a la regeneración de especies nativas”, agregó el directivo

Innovaciones

La compañía impulsa una de sus apuestas estratégicas más relevantes: el plan de renovación de la flota vehicular. A la fecha se han incorporado 11 nuevos camiones y se espera la llegada de 15 más en los próximos meses, como parte de un proceso de modernización orientado a mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental del servicio.

Contenedores soterrados, una de las apuestas de Promoambiental en materia de innovación. Foto: Promoambiental Distrito - API

Esta renovación, asumida directamente por la empresa, representa una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos e incluye vehículos con tecnología EURO VI: mayor capacidad de carga, mejor maniobrabilidad y optimización de recorridos.

“En Promoambiental Distrito no nos limitamos a cumplir una obligación contractual. Somos el único operador que logró un crecimiento de flota del 24 % al cierre de 2025, reafirmando nuestro compromiso con la eficiencia operativa. Decidimos invertir en 11 compactadores adicionales y 18 motocarros para llegar a donde los camiones grandes no entran; esto es poner recursos privados al servicio público”, afirmó Mendoza.

Los nuevos vehículos incorporan cabina adelantada para mayor visibilidad, transmisión automatizada, sistemas especializados para el manejo de contenedores plásticos y menor radio de giro.

Con este balance, Promoambiental Distrito no solo cierra ocho años de operación en Bogotá, sino que consolida una gestión marcada por resultados, inversión y compromiso ambiental, y ratifica su determinación de seguir cumpliéndole a Bogotá, aportando a su sostenibilidad y calidad de vida con estándares cada vez más altos en la prestación del servicio.

*Contenido elaborado con el apoyo de Proambiental Distrito.