Bogotá

Bogotá seguirá con su esquema de aseo hasta noviembre de 2027 y, por ahora, no habrá libre competencia: así funcionará

Decisión de la Corte Constitucional para proteger al gremio de los recicladores salvó a la ciudad de un posible colapso en el sistema de aseo por finalización de contratos con operadores.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 11:07 a. m.
En Bogotá se recogen, en promedio, entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura cada día. El nuevo director de la Uaesp aseguró que el servicio se seguirá prestando con normalidad.
En Bogotá se recogen, en promedio, entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura cada día. El nuevo director de la Uaesp aseguró que el servicio se seguirá prestando con normalidad.

Luego de varios meses de tensión entre la administración Distrital, la Uaesp, la CRA, el gremio de los recicladores y el cabildo de Bogotá; hoy, la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco y el director de la Uaesp, Orlando Ojeda, confirmaron que la ciudad seguirá con el esquema de áreas de servicio exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2027, fecha en la que se prevé la entrada de un modelo distinto, sustentado en libre competencia.

El problema de la basura_3


La decisión responde a un contexto jurídico y social complejo. La prórroga fue avalada tras una determinación de la Corte Constitucional, motivada por acciones del gremio de los recicladores que solicitaron garantías para la continuidad de su labor dentro del sistema de aseo.

Mientras se implementa el régimen transitorio, las empresas que hoy prestan el servicio conservarán sus zonas asignadas, bajo un marco regulatorio especial que será definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. El objetivo es evitar rupturas en la prestación del servicio y mantener la estabilidad operativa del sistema.

Crece la alerta por la recolección de basuras en Bogotá.


Desde la administración distrital se sostiene que el modelo vigente ofrece mayor control y cobertura frente a esquemas abiertos, donde la competencia entre operadores puede generar problemas de coordinación, duplicidad de cobros o vacíos en la atención de algunas áreas.





