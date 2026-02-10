Bogotá seguirá con su esquema de aseo hasta noviembre de 2027 y, por ahora, no habrá libre competencia: así funcionará

Luego de varios meses de tensión entre la administración Distrital, la Uaesp, la CRA, el gremio de los recicladores y el cabildo de Bogotá; hoy, la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco y el director de la Uaesp, Orlando Ojeda, confirmaron que la ciudad seguirá con el esquema de áreas de servicio exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2027, fecha en la que se prevé la entrada de un modelo distinto, sustentado en libre competencia.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La decisión responde a un contexto jurídico y social complejo. La prórroga fue avalada tras una determinación de la Corte Constitucional, motivada por acciones del gremio de los recicladores que solicitaron garantías para la continuidad de su labor dentro del sistema de aseo.

Mientras se implementa el régimen transitorio, las empresas que hoy prestan el servicio conservarán sus zonas asignadas, bajo un marco regulatorio especial que será definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. El objetivo es evitar rupturas en la prestación del servicio y mantener la estabilidad operativa del sistema.

¿Crisis de basuras?: Bogotá está a 71 días de quedarse sin contratos con los operadores de recolección y hay dudas frente a lo que viene

Crece la alerta por la recolección de basuras en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Desde la administración distrital se sostiene que el modelo vigente ofrece mayor control y cobertura frente a esquemas abiertos, donde la competencia entre operadores puede generar problemas de coordinación, duplicidad de cobros o vacíos en la atención de algunas áreas.

El anuncio llega acompañado de ajustes operativos. Entre las medidas previstas están la incorporación de 35 nuevos vehículos compactadores y la ampliación de las rutas de barrido, con el propósito de mejorar indicadores de eficiencia y calidad del servicio.

¿Cansado de la mugre en la ciudad? estas son las 7 acciones con las que la UAESP y la Alcaldía de Bogotá buscan poner orden en las calles

Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Bogotá se mantiene así como un caso atípico en el panorama nacional. Es la única ciudad que conserva un modelo de áreas exclusivas en lugar de un esquema de libre competencia.

En paralelo, la Superintendencia de Servicios Públicos vigilará el comportamiento de las tarifas y la CRA establecerá criterios para que los avances en productividad se reflejen en beneficios concretos para los usuarios.

El movimiento accionario genera alertas por lo que pueda pasar con la recolección de basuras en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El periodo transitorio también servirá para diseñar el modelo definitivo. En ese lapso se definirá un nuevo marco tarifario, se evaluarán las condiciones para futuras áreas de servicio, se realizará el proceso licitatorio y se preparará la transición hacia el esquema que regirá la ciudad después de 2027.