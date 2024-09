¿Cómo cuidar la salud del corazón? Las claves de uno de los mejores cardiólogos del mundo

“Esto no es un virus, no es una bacteria”, aseguró enfático el doctor Kausik Ray, profesor de salud pública del Imperial College de Londres y presidente de la Sociedad Europea para la Arterioesclerosis, al referirse a la salud cardiovascular. Por el contrario, se trata de una condición que no se presenta de un momento a otro, sin mayor preaviso, y es justamente gracias a ello que podría tener un manejo mucho más acertado.