Con 42 % de participación, Compensar sigue liderando el sector cajas. ¿Cómo lo logró?

Durante los primeros seis meses del año, el mercado laboral colombiano mostró una tendencia positiva que refleja avances en la recuperación económica del país. Según el DANE, la tasa de desempleo descendió de 11.6 % en enero a 8.6 % en junio, el nivel más bajo registrado desde 2018; un panorama que también se evidenció en el Sistema de Protección Social: de acuerdo con Asocajas, entre enero y marzo, el número de afiliados a las cajas de compensación pasó de 20.2 a 20.4 millones, lo que representa 200.000 personas más con acceso a beneficios que contribuyen a mejorar su calidad de vida y la de sus hogares.

En ese escenario, Compensar, la caja más joven del país, también ha tenido un crecimiento sostenido en varios de sus indicadores, cerrando el primer semestre con 2.8 millones de afiliados, entre trabajadores y beneficiarios, lo que le otorga una participación del 41.7 % en el mercado.

“En medio de un contexto permeado por la polarización, la violencia política, la persistencia de la desigualdad y las tensiones globales, hemos mantenido el propósito con el que nacimos hace 46 años”, destacó Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.

Los resultados hablan por sí solos. Durante el primer periodo del año, la entidad consolidó 108.500 empleadores afiliados, un incremento del 2.4 % con respecto al 2024, lo que a su vez apalancó un aumento del 7 % en los aportes que recibe; permitiendo fortalecer su oferta en materia de vivienda, empleo, educación, salud, crédito, recreación, entre otros frentes, con el fin de impactar positivamente a su población afiliada, así como a otras comunidades priorizadas.

Impacto social

Entre enero y junio de 2025, Compensar construyó 5.400 unidades habitacionales, entregó 470 y adjudicó 5.200 subsidios para facilitarles a las familias un patrimonio que les permitiera cumplir el sueño de tener casa propia. Así mismo, benefició a 40.000 personas a través del programa de Desarrollo Social Comunitario y a otras 5.600, mediante sus programas de habitabilidad, orientados a mejorar la salubridad, el confort y el bienestar en las viviendas de los hogares con menos recursos.

Por otro lado, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Empresarial facilitó la empleabilidad de 52.400 personas, 122 de ellas en el exterior gracias al servicio trasnacional de empleo. En materia de educación, para el mismo período, la entidad atendió 204.000 usuarios; entre ellos, 26.50.0 niños a través del programa de Atención Integral a la Primera Infancia y a 30.000 más mediante la Jornada Escolar Alimentaria.

Otro hito representativo fue la inauguración del nuevo campus de la Fundación Universitaria Compensar, una infraestructura de 29.587 metros cuadrados, distribuidos en 15 pisos y 2 sótanos (ubicado en la avenida 68 con calle 68 en Bogotá), concebido para eliminar las barreras entre la academia y el sector productivo. A pocos meses de su apertura, recibe a más de 5.000 estudiantes de 11.000 matriculados en la institución, de los cuales el 62% son de estratos 1 y 2.

A pocos meses de su apertura, el Nuevo Campus UCompensar Av. 68 recibe 5.000 estudiantes. | Foto: Cortesía Compensar

De igual manera, Compensar registró más de 2 millones de asistentes en los servicios de recreación, deporte y cultura; destacándose la XXV Olimpiada Fides Compensar, que congregó a más de 1.000 deportistas con discapacidad, 900 voluntarios y 25.000 espectadores, y la Carrera Atlética Compensar, que reunió a 6.000 corredores de todas las edades en su cuarta edición.

Gestión en salud

En los primeros seis meses del 2025, Compensar realizó más de 26 millones de actividades de salud, entre las que se incluyen 534.000 atenciones en urgencias, entre médicas y odontológicas, 3.4 millones de consultas de medicina general y especializada; que se sumaron a las más de un millón de actividades de promoción y prevención.

“Además de duplicar esfuerzos para garantizar servicios oportunos y de calidad para los más de 1.7 millones de afiliados a la EPS Compensar, sumados a los 255.000 del Plan Complementario, dimos un paso importante para ofrecer servicios de medicina prepagada, mediante una propuesta innovadora y competitiva que responde a las expectativas individuales, familiares y empresariales que tiene el país en la actualidad”, explicó el directivo.

Bienestar financiero y desarrollo empresarial

Entre enero y junio, Compensar entregó 3.6 millones de cuotas por un valor de 439.000 millones de pesos, en diferentes modalidades de subsidios, y benefició a 3.600 estudiantes de la UCompensar con becas de hasta el 75 % del valor de la matrícula, representando una inversión de 6.400 millones de pesos. El desembolso de 83.400 créditos por un monto total de 257.000 millones de pesos también se consolidó como otro de los esfuerzos de la caja por brindar alternativas de apoyo económico a las familias (el 81 % fueron destinados a afiliados en categorías A y B).

“Tuvimos una nueva emisión de titularización por $90.000 millones, lo que nos va a ayudar a que en lo que resta del año podamos seguir ampliando el acceso al crédito, especialmente para quienes cuentan con menos recursos”, agregó Vásquez Páez.

En la línea de Microcrédito Empresarial aprobó y desembolsó 213 créditos por 12.000 millones de pesos, además de facilitar el ahorro en establecimientos aliados a 809.730 personas por un valor total de 47.278 millones de pesos. Por otro lado, por medio de su Plataforma de Bienestar Integral Empresarial apalancó los objetivos de productividad, competitividad e innovación de 1.500 MiPymes afiliadas.