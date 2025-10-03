Donar a la Cruz Roja: generosidad que cambia destinos

Hay gestos que parecen pequeños, pero que cambian destinos. Un niño que recibe un kit escolar después de perderlo todo en una emergencia, una familia que encuentra refugio y calor humano tras un desastre natural, una persona mayor que vuelve a sonreír gracias a un voluntario que le tiende la mano. Todos esos momentos tienen un punto en común: la presencia de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, la institución humanitaria que por décadas ha sido símbolo de esperanza y confianza para todos.

La Cruz Roja no es solo un uniforme ni un emblema. Es la certeza de que, cuando más frágiles nos sentimos, alguien llega a acompañarnos. Es el puente invisible que une a miles de colombianos que nunca se han visto, pero que se apoyan mutuamente a través de un acto de generosidad: la donación.

Las acciones humanitarias que hoy transforman vidas no serían posibles sin la solidaridad de quienes, desde la cotidianidad de sus días, empresas o personas deciden tender la mano. Cada donación que llega a la Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá se convierte en alimento, atención médica, apoyo psicosocial, capacitación y, sobre todo, esperanza.

Las alianzas que apoyan a la Cruz Roja son la prueba de que la solidaridad se multiplica cuando empresas y personas se unen con un mismo propósito: aliviar el sufrimiento humano. Gracias a ese apoyo, la organización ha podido llegar a los rincones más apartados y brindar asistencia a quienes más lo necesitan.

Una de esas alianzas especiales es Servibanca y sus cajeros automáticos, donde lo cotidiano se convierte en extraordinario. En cuestión de segundos, cada persona puede realizar un acto de amor que transforma vidas. Donar desde un cajero es tan sencillo y con un valor infinitamente superior, el de saber que su aporte se convierte en esperanza para alguien que atraviesa un momento de vulnerabilidad.

La Cruz Roja es de todos y para todos. No distingue credo, orígenes ni ideologías. En cada rincón de Cundinamarca y Bogotá, miles de voluntarios y colaboradores dedican su tiempo para que la ayuda llegue a tiempo, entregando lo mejor para aliviar el sufrimiento humano. Esa labor solo es posible porque hay colombianos que creen, confían y hacen de su donación una semilla de esperanza. Usted es parte de esta historia.

Hoy Servibanca quiere invitar a los colombianos a seguir sumando, a ser un aliado cruzrojista, y a que cuando pasen frente a un cajero recuerden que tienen una oportunidad de transformar vidas. Una donación, por pequeña que parezca, se multiplica en manos de la Cruz Roja y se convierte en vida, alivio y esperanza. Cuando dona, no solo entrega dinero: entrega fe en la humanidad, certeza de que el dolor puede ser más llevadero y la esperanza más fuerte.

SERVIBANCA: UNA RED QUE CONECTA CORAZONES

La alianza con Servibanca ha sido clave para hacer posible este impacto. A través de su red de más de 2.700 cajeros automáticos, miles de personas pueden donar al finalizar una transacción, con solo seleccionar el monto y confirmar. Servibanca ha demostrado un compromiso firme con el desarrollo social del país, apoyando iniciativas de educación financiera, cuidado ambiental, salud y equidad. A través de su estrategia de sostenibilidad, la empresa impulsa alianzas con organizaciones que generan valor real en las comunidades

¿POR QUÉ SUMARSE A LA CAUSA HUMANITARIA?

En un país donde las emergencias naturales, sociales y humanitarias tocan tantas vidas, la solidaridad se convierte en un acto urgente y necesario. Por eso, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá quiere dejar un mensaje claro, ninguna donación es pequeña. Cuando todos decidimos unirnos a ser Aliados Cruzrojistas desde lo que podemos y tenemos, estamos aportando a transformar las realidades de personas que necesitan recobrar la esperanza y dejar de sentirse solas.

