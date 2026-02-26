El plan de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara por Santander, para impulsar la región: “Exigimos justicia. Santander está en cuidados intensivos”

Con más de 30 años en el servicio público, Diego Fran Ariza, un “santandereano de pura cepa”, aspira a la Cámara de Representantes convencido de que Santander necesita mayor autonomía y recursos propios. Con una trayectoria política que va desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga hasta la Secretaría de Hacienda departamental, Ariza participará en las elecciones del próximo 8 de marzo con un proyecto político cimentado en la alianza de la bancada y la autonomía fiscal.

Oriundo de la Ciudad Bonita —hijo de madre bumanguesa y padre veleño—, sostiene que su vocación política se forjó en los barrios del norte de la ciudad, donde nació y vivió por más de 30 años, acompañando a su madre, la exdiputada Adela Pérez, de quien asegura heredó la berraquera y el empuje que distinguen a la región.

“Los santandereanos tenemos carácter, emprendimiento y una herencia comunera que nos enseñó a no quedarnos callados frente a la injusticia. Esa misma convicción es la que hoy me mueve a aspirar al Congreso”, afirmó el candidato.

Su trayectoria incluye cargos en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, así como concejal de Bucaramanga, contralor del departamento de Santander y, recientemente, secretario de Hacienda departamental. Esa experiencia, explicó Ariza, le permitió conocer de primera mano las limitaciones estructurales del territorio.

“He auditado las finanzas de los 87 municipios y sus planes de desarrollo. El 92 % de los 87 municipios del departamento son de sexta categoría. Eso significa que sobreviven con recursos mínimos y dependen casi por completo del Gobierno nacional. Así no hay desarrollo posible. Si no descentralizamos los recursos, seguiremos administrando pobreza en lugar de generar crecimiento”, advirtió.

Descentralizar para invertir

El eje central de su propuesta es el proyecto de ley ‘Inversión para las regiones’, que busca que al menos el 50 % del impuesto de renta que pagan las empresas santandereanas permanezca en el departamento para financiar proyectos estratégicos.

“No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo justicia, que Santander reciba no solo lo necesita, sino lo que merece. El liderazgo de nuestro departamento ha tenido historia en Colombia: desde la Revolución Comunera a hoy, que aporta el 6,4 % del PIB nacional; pero no nos retribuyen ni el 0.8% en inversión. No se recibe una inversión proporcional. Es un departamento que, por ejemplo, en el 2024, entregó 109 billones de pesos, pero en el año anterior no nos devolvieron ni 140 mil millones de pesos. Lo justo es que una parte significativa de lo que producimos se invierta aquí mismo, lo que permitiría ejecutar más proyectos, empezando por la inversión que se requiere para los que ya cuentan con estudios y diseños aprobados, pero que permanecen represados por falta de financiación”, apuntó.

La infraestructura vial, aseguró Ariza, es uno de los retos prioritarios. “Tenemos la peor infraestructura vial de Colombia. No tenemos vías primarias en Santander. Estamos en el olvido total. Es urgente poner la lupa en proyectos como la vía Curos–Málaga, el deterioro de la malla vial primaria y la necesidad de fortalecer el transporte masivo en el área metropolitana. ¿Cómo vamos a atraer inversión o fortalecer el turismo si nuestras vías están en abandono?”, afirmó el candidato.

Para Ariza, además, la competitividad empieza por la conectividad de la región. “Podemos tener los mejores planes sobre el papel, pero si el dinero se queda en el centro del país, las regiones seguirán esperando los recursos que necesitan para su desarrollo”, subrayó.

De hecho, al menos el 96 % de la economía santandereana se sostiene gracias a sus emprendedores locales y a sus medianas empresas, por lo que la gran apuesta política de Ariza se encamina en fortalecer estas economías. “También tenemos grandes empresas con un reconocimiento nacional, como Huevos Kikes. Sin embargo, nuestra vocación siguen siendo los emprendimientos y la economía popular”, puntualizó.

Salud, educación y pensiones

Otra de sus propuestas es el fortalecimiento urgente de la red hospitalaria, así como la necesidad de dinamizar el empleo regional. Ariza explicó que no puede haber desarrollo en la región si los campesinos no tienen acceso a vías terciarias, si el hospital no tiene equipos o si los jóvenes no encuentran oportunidades en su propio territorio.

Para ello, plantea la necesidad de consolidar una bancada regional articulada, más allá de las diferencias partidistas. “Nuestro lema es Santander nos une, precisamente porque una vez termina la campaña, lo que queda es el departamento. Necesitamos una bancada que actúe en bloque, que gestione recursos, que ejerza control político y que defienda los intereses de Santander sin divisiones”, señaló.

En salud, su visión está marcada por una experiencia personal. Ariza acompañó a su madre en un complejo proceso médico, quien luego de años de complicaciones y falta de atención oportuna, falleció. “La discusión no puede centrarse en quién administra los recursos, sino en cómo garantizamos atención digna, oportuna y de calidad. Del 2024 al 2025 se duplicaron las tutelas en salud. Eso demuestra que el sistema no está funcionando”, sostuvo.

En educación, buscará mayor inversión en infraestructura y fortalecimiento de las instituciones públicas y, en materia pensional, respaldará esquemas que amplíen la cobertura y garanticen ingresos estables para los adultos mayores. “Un país que no protege a sus adultos mayores es un país que le falla a su historia. Necesitamos un sistema más incluyente y sostenible”, precisó.

Este santandereano está convencido de que el centralismo ha limitado el desarrollo regional, por eso cree que el próximo Congreso debe avanzar hacia una mayor autonomía territorial. “No se pueden seguir tomando decisiones desde un escritorio en Bogotá sin conocer la realidad de nuestros municipios. Las regiones necesitan voz, recursos y poder de decisión”, concluyó Ariza.

