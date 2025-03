El poder del voluntariado: el compromiso de los colaboradores de Mastercard con la Guajira

“Cuando ingresé a Mastercard, hace aproximadamente dos años, justo estaban reclutando voluntarios para un viaje a La Guajira, donde entregaríamos un pozo de agua segura construido gracias a una recaudación de fondos en un proyecto previo. Me pareció una oportunidad increíble, así que me inscribí, y así comenzó esta gran aventura”, recordó Valentina Ángulo, voluntaria de Mastercard.

Bajo una cultura y un lema “doing well by doing good”, Mastercard le brinda herramientas a sus colaboradores para impactar de manera positiva a la sociedad. Gracias a esta labor, cientos de niños y sus familias han accedido a agua segura para el consumo, además de recibir 300 biofiltros, lo que ha mejorado la calidad del agua que utilizan en su día a día. Adicionalmente, gracias a la colaboración de los voluntarios, en 2024 se construyeron 5 aulas educativas para estudiantes en La Guajira. Estas aulas están diseñadas para albergar a estudiantes que actualmente carecen de espacios adecuados para el aprendizaje.