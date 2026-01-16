Este hotel se convirtió en el nuevo referente de los eventos de lujo en Barranquilla

El turismo es un sector que evoluciona rápidamente. ¿Qué tendencias cree que marcarán el rumbo del sector este año?

JAIRO AGUDELO: De cara al 2026, identificamos tres grandes tendencias que están redefiniendo el sector hotelero. La primera es la búsqueda de experiencias personalizadas, en las que el viajero espera que la marca anticipe sus necesidades y le ofrezca propuestas a la medida, apoyadas en el uso inteligente de la data y la tecnología. La segunda es la integración entre bienestar, trabajo y ocio: un viajero más consciente que prioriza el equilibrio, la sostenibilidad y la salud integral durante sus estadías.

Finalmente, la autenticidad del destino cobra un valor fundamental: los huéspedes ya no solo buscan alojamiento, sino conexión real con la cultura, la gastronomía y la identidad local. En Marriott Barranquilla estamos alineando nuestra estrategia para responder de manera coherente a estas expectativas.

Las grandes experiencias de Marriott Barranquilla se complementan con la atractiva oferta gastronómica de su restaurante Amira. Foto: Marriott Barranquilla - API

Precisamente cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas en el destino, ¿cómo se integran en su propuesta de hospitalidad?

J.A.: Integramos la cultura local desde el nombre de nuestros outlets, inspirados en poetisas y mujeres destacadas del Caribe Colombiano como Amira de la Rosa y Meira del Mar. También a través de nuestra oferta gastronómica, destacando ingredientes, sabores y recetas que rinden homenaje a la cocina de nuestra región, además de promover experiencias que conectan con la música, el arte y las tradiciones de la ciudad.

El concepto de bleisure ha ganado fuerza en los últimos años. ¿Cómo se están adaptando para atraer a este tipo de viajeros que combinan trabajo y descanso?

J.A.: El bleisure es hoy una realidad consolidada y nuestra ciudad avanza en el proceso de posicionarse dentro de este segmento. En Marriott Barranquilla nuestros espacios fueron concebidos para ofrecer ambientes flexibles, con conectividad de alta calidad, áreas de trabajo cómodas y, al mismo tiempo, zonas pensadas para el descanso y la socialización como Meira Café, M Club y Great Room.

El Marriott Barranquilla es un referente de lujo en la Arenosa. Foto: Marriott Barranquilla - API

Complementamos esto con una oferta gastronómica atractiva en Amira Restaurante, experiencias de bienestar y una ubicación estratégica que permite al viajero optimizar su tiempo y poder visitar los sitios turísticos más icónicos de la ciudad, como el malecón del río, el Muelle 1888, la Ventana al mundo, la Ventana de Campeones, la famosa estatua de Shakira, entre otros.

Ustedes han jugado un rol clave en el desarrollo del turismo MICE en Barranquilla…

J.A.: Por supuesto. En Marriott Barranquilla contamos con infraestructura moderna, capacidad instalada para 1.400 personas, tecnología de punta y un equipo altamente especializado en la planeación y ejecución de eventos corporativos, congresos y convenciones.

¿Qué innovaciones han implementado para responder a las exigencias de estos eventos corporativos?

J.A.: Hemos realizado inversiones importantes en tecnología audiovisual, conectividad y soluciones híbridas que permiten eventos presenciales, virtuales o mixtos con altos estándares de calidad. Además, hemos fortalecido nuestra propuesta de experiencias gastronómicas personalizadas para eventos.

Las amenidades de Marriott Barranquilla le ofrecen a los turistas lo mejor del descanso y la desconexión, al mismo tiempo que cuenta con espacios idóneos para el trabajo. Foto: Marriott Barranquilla - API

Los eventos sociales también han recuperado fuerza tras la pandemia. ¿Qué tendencias observa en la organización de bodas y otras celebraciones?

J.A.: Hoy vemos eventos mucho más personalizados y experienciales, con propuestas gastronómicas diferenciadas, montajes mucho más innovadores y un alto nivel de detalle.

El auge del turismo MICE y bleisure han redefinido la oferta hotelera de la ciudad. Foto: Marriott Barranquilla - API

¿Cuál será la gran meta de 2026 para Marriott Barranquilla?

J.A.: Definitivamente continuar en la senda de la consolidación como el hotel de lujo referente de la ciudad, en los segmentos corporativo, turístico y social, fortaleciendo la propuesta de valor a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio que caracteriza a nuestra marca.

*Contenido elaborado con el apoyo de Marriott Barranquilla.