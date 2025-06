¿Qué es House by Shigeru Ban y por qué es distinto a otros desarrollos inmobiliarios en Miami?

William Jacome: HOUSE by Shigeru Ban es un proyecto que busca trascender la noción tradicional de la vivienda como producto inmobiliario. No es un objeto, es un lugar para habitar con calidad de vida, en armonía con la naturaleza y la comunidad. Su carácter disruptivo se manifiesta en su arquitectura biofílica, que integra luz, vegetación, agua y ventilación de manera funcional. Es un edificio concebido no sólo por su forma, sino por su propósito: fomentar el bienestar y aportar al entorno urbano.