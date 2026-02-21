Herpes Zóster: el riesgo aumenta después de los 50 años. Así puede prevenir esta enfermedad

Las arrugas y canas son señales del envejecimiento, pero no son los únicos cambios que ocurren en el cuerpo. Desde los 50 años, la capacidad del sistema inmunológico disminuye por la inmunosenescencia. No obstante, el estrés y ciertas enfermedades de base también debilitan la respuesta inmune y aumenta aún más el riesgo de desarrollar enfermedades inmunoprevenibles.

Una de ellas es el herpes zóster o “culebrilla”, causada por el virus de la varicela-zóster, mismo que causa la varicela en la infancia. Tras la infección inicial, este permanece latente en el organismo y puede reactivarse como herpes zóster. El virus suele manifestarse con un sarpullido de ampollas en el torso o cara, acompañado de dolor intenso que puede persistir incluso después de que las ampollas desaparecen.

Víctor Saravia, gerente médico senior de vacunas en GSK, cuenta que aunque existe mayor conciencia sobre esta enfermedad, muchas personas en riesgo no toman acción para anticiparse: “Se estima que el 99 % de las personas de 50 años o más está en riesgo de desarrollar herpes zóster, y dentro de este mismo grupo, quienes viven con enfermedades crónicas como diabetes, VIH, cáncer y enfermedades respiratorias están en un mayor riesgo. A pesar de ello, el 54 % nunca ha hablado del tema con su médico y el 46 % no identifica que su condición crónica aumenta su vulnerabilidad”, explica.

Impacto en primera persona

Héctor Rincón, de 69 años, sufrió un dolor intenso al lado izquierdo del pecho y la espalda: “Pensé que era el corazón. Fue tan fuerte que llamé a mi hija para despedirme. No pensé que me podría pasar”.

Su rutina se vio afectada. “Es un dolor que trastorna todo; no podía dormir bien ni moverme con normalidad. Estuve incapacitado por tres meses y afectó mi tranquilidad y mi estabilidad económica”, cuenta.

Saravia explica que el herpes zóster puede derivar en complicaciones graves como la neuralgia posherpética, que se presenta en hasta en el 20 % de los casos y genera dolor persistente durante meses, años o incluso toda la vida.

En un contexto en el que se estima que casi toda la población de 50 años o más está en riesgo de desarrollar herpes zóster, anticiparse es fundamental, especialmente para quienes viven con enfermedades de base. Hábitos como alimentación balanceada, actividad física y gestión del estrés contribuyen a reducir el riesgo. Además, la vacunación es una medida efectiva para prevenir la enfermedad. De presentarse, se debe iniciar el tratamiento antiviral dentro de las primeras 72 horas para reducir su impacto.

“El testimonio de Héctor, junto con las cifras disponibles, evidencian una realidad en la que muchas personas aún no dimensionan el impacto del herpes zóster ni toman medidas para protegerse. De quienes ya han padecido la enfermedad, el 25 % no esperaba que fuera tan grave; por eso, no debe subestimarse. La invitación es a hablar con el médico y tomar decisiones oportunas para proteger la salud”, concluye el Dr. Saravia.

*Contenido elaborado en colaboración con GSK.

Disclaimer: NP-CO-HZU-JRNA-260002 | Fecha de elaboración: enero 2026 | Este es un material de concientización de enfermedad desarrollado por GlaxoSmithKline Colombia S.A. | GSK Colombia S.A. Av. Cll 116 # 7 – 15 Interior 2, Oficina 601A | Bogotá, Colombia | Ante cualquier duda, siempre consulte a su médico. | Héctor Rincón, titular de datos personales, de manera voluntaria otorgó su consentimiento para el uso de su testimonio, por el cual no recibió pago. | *Esta imagen fue generada por IA; GSK garantiza el uso seguro, responsable y ético de la Inteligencia Artificial. Todos los derechos reservados.

Referencias: