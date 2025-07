La arquitecta que transformó la Utadeo: “Encontré un equipo que creyó en mis ideas”

LILIANA ÁLVAREZ REVELO (L.A.R.): Llegué como residente de obra con la constructora encargada del módulo 7. Pronto me ofrecieron quedarme en el área de Desarrollo Físico. Era muy joven, pero ese fue el punto de partida de un camino que hoy suma 25 años. Después estuve al frente de la Jefatura de Mantenimiento por una década, pasé a la Dirección Administrativa y desde hace seis años soy la Vicerrectora Administrativa.

L.A.R.: La arquitectura me enseñó a planear, ejecutar y transformar espacios. Desde la gestión administrativa he podido ampliar esa visión, liderando procesos, personas y proyectos. Sigo vinculada al desarrollo físico, pero encontré en la planeación y el trabajo colaborativo una vocación profunda. Ese equilibrio me ha permitido liderar con sentido estratégico.