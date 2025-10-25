La cuenta de ahorros hecha a la medida de los pensionados: más beneficios y menos preocupaciones

En la vida de Elena Mora hay un detalle que no pasa inadvertido: su pensión nunca llega tarde. “Ni un solo día, ni una hora. A veces incluso se adelanta”, aseguró Mora, con una voz serena, la misma con la que lleva décadas hablando de justicia y legalidad. A sus 84 años, esta doctora en jurisprudencia de la Universidad del Rosario conserva la claridad de quien construyó una carrera pública en la administración del Estado. Pero en esta etapa lo esencial pesa más: un ingreso seguro que llegue a tiempo, la movilidad resuelta para trámites de salud y la certeza de que, al otro lado de la línea, siempre hay alguien que responde.

Esa seguridad se traduce en un servicio financiero orientado a pensionados de Colpensiones: la Cuenta Pensión del Banco GNB Sudameris. Este producto financiero no se limita solo a recibir la mesada, sino que integra un portafolio de asistencias sin costo para el titular: salud, acompañamiento a citas, apoyo jurídico y ayuda en el hogar. La lógica es simple de entender para quien vive esta etapa: menos palabras y más soluciones concretas.

Para Elena, esa promesa se materializó cuando empezó a usar el traslado con acompañante. “Desde la pandemia no volví a manejar y muchos de mis médicos están en Bogotá. El transporte se me dificulta muchísimo. El banco me ha prestado ese servicio de asistencia con acompañante y me vuelven a dejar aquí en mi casa. Me recogen oportunamente”, relató.

Lo que para otros sería un trayecto más, para ella es la diferencia entre postergar una cita o cumplirla sin desgaste. Su experiencia incluye coordinación previa, recogida en casa, espera durante la consulta y regreso seguro sin cobros ni trámites adicionales. Se trata de un servicio que respalda a los pensionados para que no dependan de la suerte en el transporte.

Elena también administra un fondo de inversión colectiva y usa canales digitales del banco, y lo hace con tranquilidad .

Banca presencial

Don Hugo Daza trabajó en la Superintendencia Financiera y en el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Tras su jubilación, ajustó su rutina a un tipo de atención que valora por encima de cualquier otra: la presencial.

“Yo soy una persona que desde que me pensioné voy directamente al banco, nunca lo hago por un cajero, me encanta ir allá porque la gente es muy atenta, se preocupan por atendernos muy bien”, afirmó Daza. Su frase no es de nostalgia, sino una elección. Y aunque vive en una época digitalizada y volcada a lo tecnológico, él prefiere la presencialidad.

Cuando lo necesita, don Hugo usa las asistencias asociadas a la cuenta, especialmente en materia de salud. “Lo que han hecho por nosotros los pensionados es algo muy especial, nos prestan servicios de asistencia médica, por ejemplo, y el banco es responsable de los gastos”, sostuvo.

Ese paquete de asistencias incluye transporte, acompañantes o cuidadores, telemedicina, asesoría jurídica telefónica y apoyo en el hogar con problemas diversos como plomería o jardinería, además de diez terapias físicas al año.

A todo esto se suma que la Cuenta Pensión no tiene costo de manejo ni de administración, y habilita retiros y consultas sin costo en más de 2.750 cajeros Servibanca en todo el país, lo que multiplica la posibilidad de cobrar o consultar saldo sin incurrir en gastos adicionales.

Personalización

Sinibaldo José Martínez, de 74 años, está pensionado desde hace casi dos décadas y es cliente del banco desde entonces. Al igual que don Hugo, tiene una rutina que prefiere mantener: no usa tarjetas ni pagos digitales y cobra su mesada de forma presencial en oficinas de la calle 94 o la 116, en el norte de Bogotá.

Valora el trato personalizado y la seguridad de un proceso que conoce de memoria. Aún no ha usado las asistencias, pero reconoce que es un beneficio importante que le gustaría conocer más a fondo.

Esto demuestra que no todos los usuarios adoptan de inmediato cada servicio disponible, algunos lo hacen cuando una necesidad concreta lo exige y, mientras tanto, valoran que la experiencia básica se mantenga.

En otras palabras, la Cuenta Pensión se comporta como un soporte para la vida cotidiana. Está diseñada para que, una vez alcanzada la pensión, la persona no tenga que navegar por una telaraña de servicios por separado, sino que encuentre todo lo que necesita en un solo lugar y a través del canal de su preferencia: presencial o virtual.