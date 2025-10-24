“La evolución que vivimos es sobre todo cultural”: presidente de Colfondos sobre las tendencias que definen el futuro de los colombianos

¿Cómo aporta Colfondos a la construcción de un país más equitativo?

RICARDO GUERRA: En Colfondos creemos que la equidad se construye cuando todos los colombianos, sin importar su nivel de ingreso, pueden proyectar un futuro con seguridad y oportunidades. Hoy acompañamos a más de 1,7 millones de afiliados y nuestro rol va más allá de administrar ahorros: queremos estar presentes en las decisiones que marcan sus proyectos de vida. Convertimos el ahorro en progreso para las personas y en desarrollo para el país.

La compañía avanza en la transformación cultural y tecnológica, ¿cómo ha sido este proceso?

R.G.: La evolución que vivimos no es solo tecnológica, es sobre todo cultural. Estamos simplificando la experiencia del cliente y fortaleciendo el acceso digital. Un ejemplo es la transformación del producto de cesantías: hoy nuestros afiliados pueden autogestionar sus retiros, consultar saldos y descargar certificados de forma rápida y segura. Además, hemos invertido más de 5 millones de dólares en preparar la transición hacia el nuevo sistema pensional, con una infraestructura tecnológica robusta y segura.

¿Qué papel cumple el talento humano en esta transformación?

R.G.: Es el motor del cambio. Implementamos una estrategia de aprendizaje enfocada en liderazgo, gestión comercial y servicio. Queremos que cada colaborador entienda su papel como aliado del cliente y cuente con las herramientas necesarias para ofrecer asesoría de valor. Esto ha elevado la calidad del servicio y consolidado la confianza de nuestros afiliados.

¿Cómo acompañan a la construcción de patrimonio?

R.G.: Hemos evolucionado hacia un modelo de asesoría consultiva que combina rigor técnico con cercanía. Ofrecemos soluciones integrales: pensiones, seguros, inversiones y productos de ahorro empresarial. Más de 1.600 compañías ya confían en nuestros planes institucionales, que fortalecen la cultura del ahorro y benefician tanto a empleados como a empresas.

Colfondos pertenece al Grupo Hábitat, ¿cómo ha sido esa alianza?

R.G.: Es un respaldo que se traduce en confianza. El grupo administra más de 70.000 millones de dólares en activos y aporta experiencia global en inversiones, gestión de riesgo y servicio al cliente. Este conocimiento nos permite operar con los más altos estándares internacionales y ofrecer a los colombianos una gestión sólida, transparente y orientada al largo plazo.