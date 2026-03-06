Inversión inteligente: la clave para aprovechar ingresos extra como los bonos corporativos

Para millones de colombianos, marzo es un momento clave para invertir. Tras meses de esfuerzo y cumplimiento de objetivos, las compañías desembolsan sus bonos de desempeño, un ingreso que puede convertirse en capital semilla para invertir, ahorrar o cumplir sueños. Por eso, es fundamental contar con herramientas financieras que permitan administrarlo de forma inteligente.

El error más común es utilizar este ingreso solo para consumo, pues aunque parezca tentador gastarlo, es clave tomar decisiones que representen rendimientos para el futuro. Así pues, el mercado hoy cuenta con opciones atractivas como los planes institucionales: esquemas promovidos por las empresas que fomentan el ahorro y generan alivios tributarios.

Por ejemplo, si una persona obtiene un bono de 10 millones de pesos y lo recibe inmediatamente, entre retenciones e impuestos debe pagar cerca de 2,7 millones de pesos. En cambio, si consigna el bono al plan institucional de su empresa, la inversión podría generar rentabilidades según la tasa de interés y el tiempo, convirtiéndose en una estrategia para optimizar la carga tributaria, construir patrimonio y lograr objetivos a largo plazo.

¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

Hoy, Colfondos ofrece planes institucionales que buscan impulsar el ahorro como una herramienta estratégica para las empresas y el talento humano. “No se trata solo de ahorrar, sino de que el dinero trabaje desde el primer día, aprovechando la magia del interés compuesto y con una ventaja fiscal que pocos instrumentos ofrecen simultáneamente”, señalaron desde la entidad.

Aun así, no todas las compañías disponen de esta herramienta de inversión. Por eso, Colfondos cuenta con un portafolio que abarca distintos perfiles de riesgo, horizontes de tiempo y estrategias patrimoniales para que más personas accedan a estos productos de inversión y puedan convertir sus bonos en un capital que crezca con el tiempo.

Estrategias de inversión y nuevas oportunidades

El mercado hoy ofrece alternativas de inversión cada vez más diversas para quienes buscan construir patrimonio de manera estratégica.

Existen portafolios diseñados para quienes priorizan flexibilidad y liquidez, con esquemas que permiten entrar y salir en ventanas periódicas sin renunciar a oportunidades de rentabilidad. También hay soluciones de gestión especializada, orientadas a inversionistas que buscan estrategias personalizadas y diversificación activa de su patrimonio.

A esto se suman alternativas que permiten acceder a tendencias globales de inversión, desde activos refugio como el oro hasta portafolios enfocados en innovación tecnológica, con exposición a sectores como la inteligencia artificial, semiconductores o computación en la nube. Asimismo, existen estrategias de renta fija internacional con cobertura cambiaria que buscan capturar oportunidades en mercados globales manteniendo estabilidad en pesos colombianos.

En ese camino, Colfondos ha venido ampliando su arquitectura de portafolios y soluciones de inversión, con alternativas diseñadas para distintos perfiles de riesgo, horizontes de tiempo y objetivos financieros. Y en ese abanico de opciones destacan portafolios como Renueva, el de Renta Fija Internacional con Cobertura y los Portafolios a la Medida, entre otros.

*Contenido elaborado con el apoyo de Colfondos.