Finanzas

Inversión inteligente: la clave para aprovechar ingresos extra como los bonos corporativos

Miles de trabajadores reciben este mes sus bonos de desempeño. A través de sus diversos portafolios, Colfondos permite transformarlos en crecimiento financiero y en una base sólida para la gestión patrimonial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 3:56 p. m.
Colfondos ha venido ampliando su arquitectura de portafolios y soluciones de inversión, con alternativas diseñadas para distintos perfiles de riesgo, horizontes de tiempo y objetivos financieros.
Colfondos ha venido ampliando su arquitectura de portafolios y soluciones de inversión, con alternativas diseñadas para distintos perfiles de riesgo, horizontes de tiempo y objetivos financieros. Foto: Adobe Stock

Para millones de colombianos, marzo es un momento clave para invertir. Tras meses de esfuerzo y cumplimiento de objetivos, las compañías desembolsan sus bonos de desempeño, un ingreso que puede convertirse en capital semilla para invertir, ahorrar o cumplir sueños. Por eso, es fundamental contar con herramientas financieras que permitan administrarlo de forma inteligente.

El error más común es utilizar este ingreso solo para consumo, pues aunque parezca tentador gastarlo, es clave tomar decisiones que representen rendimientos para el futuro. Así pues, el mercado hoy cuenta con opciones atractivas como los planes institucionales: esquemas promovidos por las empresas que fomentan el ahorro y generan alivios tributarios.

Por ejemplo, si una persona obtiene un bono de 10 millones de pesos y lo recibe inmediatamente, entre retenciones e impuestos debe pagar cerca de 2,7 millones de pesos. En cambio, si consigna el bono al plan institucional de su empresa, la inversión podría generar rentabilidades según la tasa de interés y el tiempo, convirtiéndose en una estrategia para optimizar la carga tributaria, construir patrimonio y lograr objetivos a largo plazo.

¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

Hoy, Colfondos ofrece planes institucionales que buscan impulsar el ahorro como una herramienta estratégica para las empresas y el talento humano. “No se trata solo de ahorrar, sino de que el dinero trabaje desde el primer día, aprovechando la magia del interés compuesto y con una ventaja fiscal que pocos instrumentos ofrecen simultáneamente”, señalaron desde la entidad.

Contenido en colaboración

Servibanca y Bre-B impulsan la autonomía financiera de las mujeres

Contenido en colaboración

Mentes Expertas llega a Bogotá con Borja Vilaseca: “Estamos encarcelados por nuestra mente”

Contenido en colaboración

Tecnología contra el crimen: el Valle del Cauca fortalece su sistema de vigilancia

Contenido en colaboración

Es urgente “deslegislar” para que Colombia crezca: la visión de Carlos Cuartas para llegar al Senado

Contenido en colaboración

¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía

Contenido en colaboración

“Colombia no está condenada a escoger entre extremos”: Mauricio Cárdenas y su invitación para las elecciones del 8 de marzo

Contenido en colaboración

20 años de gran publicidad: esta empresa sigue dominando los espacios físicos en América Latina

Finanzas

Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

Empresas

La trampa del supuesto descuento de un seguro bancario. Banco de Bogotá alerta por mensajes fraudulentos

Contenido en colaboración

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Aun así, no todas las compañías disponen de esta herramienta de inversión. Por eso, Colfondos cuenta con un portafolio que abarca distintos perfiles de riesgo, horizontes de tiempo y estrategias patrimoniales para que más personas accedan a estos productos de inversión y puedan convertir sus bonos en un capital que crezca con el tiempo.

Estrategias de inversión y nuevas oportunidades

El mercado hoy ofrece alternativas de inversión cada vez más diversas para quienes buscan construir patrimonio de manera estratégica.

Existen portafolios diseñados para quienes priorizan flexibilidad y liquidez, con esquemas que permiten entrar y salir en ventanas periódicas sin renunciar a oportunidades de rentabilidad. También hay soluciones de gestión especializada, orientadas a inversionistas que buscan estrategias personalizadas y diversificación activa de su patrimonio.

A esto se suman alternativas que permiten acceder a tendencias globales de inversión, desde activos refugio como el oro hasta portafolios enfocados en innovación tecnológica, con exposición a sectores como la inteligencia artificial, semiconductores o computación en la nube. Asimismo, existen estrategias de renta fija internacional con cobertura cambiaria que buscan capturar oportunidades en mercados globales manteniendo estabilidad en pesos colombianos.

En ese camino, Colfondos ha venido ampliando su arquitectura de portafolios y soluciones de inversión, con alternativas diseñadas para distintos perfiles de riesgo, horizontes de tiempo y objetivos financieros. Y en ese abanico de opciones destacan portafolios como Renueva, el de Renta Fija Internacional con Cobertura y los Portafolios a la Medida, entre otros.

*Contenido elaborado con el apoyo de Colfondos.

Más de Contenido en colaboración

Servibanca

Servibanca y Bre-B impulsan la autonomía financiera de las mujeres

Mentes Expertas - API

Mentes Expertas llega a Bogotá con Borja Vilaseca: “Estamos encarcelados por nuestra mente”

Gobernación Valle del Cauca - API

Tecnología contra el crimen: el Valle del Cauca fortalece su sistema de vigilancia

Carlos Cuartas está en la contienda al Senado con el número 9 en la lista del Movimiento Salvación Nacional.

Es urgente “deslegislar” para que Colombia crezca: la visión de Carlos Cuartas para llegar al Senado

Daniel Gómez Gaviria aspira al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 25 en el tarjetón.

¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía

Según Mauricio Cárdenas, el país necesita serenidad, experiencia y resultados.

“Colombia no está condenada a escoger entre extremos”: Mauricio Cárdenas y su invitación para las elecciones del 8 de marzo

Enmedio se ha consolidado como una de las compañías líderes en América Latina en el segmento de señalización digital, retail media y soluciones de Digital Out-Of-Home.

20 años de gran publicidad: esta empresa sigue dominando los espacios físicos en América Latina

Marcela García, candidata del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá.

¿Quién es Marcela García? La candidata a la Cámara que trabajará por los emprendedores y la seguridad

f

¿Por qué las empresas fallan al adoptar la IA? Este evento llega para solucionar las dudas del sector