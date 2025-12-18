Responsabilidad social
La gratitud como legado empresarial que transforma a la sociedad
Vivir en gratitud es una experiencia que merece ser compartida. En torno a ese valor, Makler Inmobiliarios, una empresa experta en bienes raíces con sede en Medellín, realizó un evento de cierre del 2025 que ya es tradición desde hace 17 años.
18 de diciembre de 2025, 6:57 p. m.
Los líderes de las fundaciones y parte del equipo de Makler Inmobiliarios. Foto: A.P.I.
