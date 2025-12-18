Responsabilidad social

La gratitud como legado empresarial que transforma a la sociedad

Vivir en gratitud es una experiencia que merece ser compartida. En torno a ese valor, Makler Inmobiliarios, una empresa experta en bienes raíces con sede en Medellín, realizó un evento de cierre del 2025 que ya es tradición desde hace 17 años.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 6:57 p. m.
Los líderes de las fundaciones y parte del equipo de Makler Inmobiliarios.
Los líderes de las fundaciones y parte del equipo de Makler Inmobiliarios. Foto: A.P.I.
