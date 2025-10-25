Suscribirse

La historia de la mujer detrás de ‘Mentalidad de Acero’, el bestseller de Amazon que llega a Colombia

El Global Conference 2025 llega a Colombia para convocar a los principales líderes que impulsan el desarrollo y la innovación nacional.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 11:02 a. m.
Tracy Andrade, directora del movimiento Mentalidad de Acero.
Tracy Andrade, directora del movimiento Mentalidad de Acero. | Foto: Cortesía Mentalidad de Acero

Gracias a su historia de liderazgo y resiliencia, Tracy Andrade se ha convertido en una poderosa voz de inspiración para miles de personas. Con su movimiento ‘Mentalidad de Acero’, que además de ser un best seller en Amazon se ha consolidado como una filosofía de vida, ha logrado transformar la mentalidad de empresarios, mujeres y jóvenes que buscan alcanzar sus metas y liderar con propósito.

Desde su rol como CEO, escritora y conferencista internacional, esta colombiana creó Global Conference 2025, un evento que tiene como “propósito principal unir a los líderes del país para generar alianzas estratégicas y oportunidades de negocio que impulsen el crecimiento de cada sector, fortalecer el networking y conectar a las compañías en torno a una visión común de desarrollo y transformación”.

Tracy Andrade ha representado a Colombia en escenarios internacionales como el Congreso Mundial de Mujeres Líderes en Harvard University y ha sido galardonada con el President’s Volunteer Service Award de la Casa Blanca. El gran evento que lidera, Global Conference 2025, patrocinado por AXA Colpatria, se desarrollará el 25 de noviembre en el Hotel Spiwak de Cali.

“Cali me dio las primeras oportunidades poderosas de mi vida, las cuales he atesorado porque me han dado mucha fuerza, motivación y me han ayudado a cumplir muchos de los propósitos de mi vida”, explicó Andrade. Y añadió: “Desde esta ciudad queremos decirle al país que sí es posible construir esperanza. Que, a pesar del desasosiego, hay miles de empresarios que creen en Colombia, que siguen generando empleo, innovando y aportando a la sociedad”.

De hecho, la experta indicó que “el verdadero motor económico que define la riqueza de los países es la innovación, el emprendimiento y el trabajo. Son esos factores los que hacen que una nación sea poderosa y estable. Y es gracias al capitalismo que todos tenemos la oportunidad de crear, avanzar y crecer, sin importar cómo o dónde nacimos”.

Sin embargo, este será solo el inicio de una serie de encuentros empresariales que se realizarán a lo largo de los cuatro trimestres del año para unir mentes poderosas, generar herramientas que ayuden a expandir la riqueza, brindar espacios de networking y seguir llevando ‘Mentalidad de Acero’ a muchas más personas en el mundo.

“El Global Conference 2025 es más que un evento: es un llamado a los empresarios a reconstruir esperanza, a creer nuevamente en el país y a asumir con propósito el liderazgo que Colombia necesita. Una visión compartida entre ‘Mentalidad de Acero’ y AXA Colpatria para transformar Colombia”, manifestó Andrade.

